台南市紀西花女士　榮獲環保署2021年績優環境教育志工

▲台南市環保局環境教育志工紀西花女士，榮獲「2021年績優環境教育志工」肯定，環保署長張子敬親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局環境教育志工紀西花女士，積極充實環保知識，深入社區、鄰里，不遺餘力協助環保局推廣環境教育，其志願、無私之精神識者莫不稱許，榮獲環保署「2021年績優環境教育志工」肯定，環保署長張子敬30日親自頒獎表揚。



紀西花女士表示，擔任志工為自己的人生提供歷練與成長的機會，感謝環保局的培訓及札實的輔導，環保專業知識大為增進外，也開拓視野，了解綠生活友善環境的真諦。加入環境教育志工後深刻感受到地球永續的重要以及付諸行動的必要，自己的生活態度也一點一滴地改變，自己變得更好，也為地球盡一分心力。

市長黃偉哲恭喜紀西花女士獲得全國性獎項，也感謝每一位協助推動環境教育志工的付出，環境教育是一項永續不息的工作，環教志工的協助宣導與推動，有助於環境教育向下扎根，讓台灣、大台南的環境更好。

紀西花女士約10年前加入環保局環境教育志工行列。她表示，當時甫離開職場，偶然機會下得知環保局徵求環境教育志工，在先生鼓勵下就此開啟了環境教育志工之路，不知不覺已經快10年了。

對於近10年來無私的付出，紀西花女士謙虛地說，其實收獲最多的是自己，為了進入社區、國中小宣導環境教育，必須不斷去吸收專業知識，舉凡登革熱、節水減廢、綠色採購、環保集點推廣等知識、訊息無一不包含，個人的環保功力無形中大增。

環保局表示，紀西花女士為補足在環境教育專業知識上的不足，特別取得環境教育人員認證，發揮所學，擔任綠色生活種子教師到幼兒園、國小向學童宣導「綠色生活與綠色消費」外，環保局到社區、鄰里辦活動宣導環境教育時，她都樂於協助。此外，她也是環保局環保志義工培訓課程的講師、台南市環保教育園區導覽解說人員等，是志願服務的最佳典範。

環保局長謝世傑指出，台南市共有32位環境教育志工，主要是協助推動環境教育宣導、向下扎根。期盼有更多民眾加入環境教育志工行列，共同參與、學習及實踐環保，共創台南永續城市與低碳家園。