　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市紀西花女士　榮獲環保署2021年績優環境教育志工

▲台南市環保局環境教育志工紀西花女士，榮獲「2021年績優環境教育志工」肯定，環保署長張子敬親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局環境教育志工紀西花女士，榮獲「2021年績優環境教育志工」肯定，環保署長張子敬親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局環境教育志工紀西花女士，積極充實環保知識，深入社區、鄰里，不遺餘力協助環保局推廣環境教育，其志願、無私之精神識者莫不稱許，榮獲環保署「2021年績優環境教育志工」肯定，環保署長張子敬30日親自頒獎表揚。

紀西花女士表示，擔任志工為自己的人生提供歷練與成長的機會，感謝環保局的培訓及札實的輔導，環保專業知識大為增進外，也開拓視野，了解綠生活友善環境的真諦。加入環境教育志工後深刻感受到地球永續的重要以及付諸行動的必要，自己的生活態度也一點一滴地改變，自己變得更好，也為地球盡一分心力。

市長黃偉哲恭喜紀西花女士獲得全國性獎項，也感謝每一位協助推動環境教育志工的付出，環境教育是一項永續不息的工作，環教志工的協助宣導與推動，有助於環境教育向下扎根，讓台灣、大台南的環境更好。

▲台南市環保局環境教育志工紀西花女士，榮獲「2021年績優環境教育志工」肯定，環保署長張子敬親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

紀西花女士約10年前加入環保局環境教育志工行列。她表示，當時甫離開職場，偶然機會下得知環保局徵求環境教育志工，在先生鼓勵下就此開啟了環境教育志工之路，不知不覺已經快10年了。

對於近10年來無私的付出，紀西花女士謙虛地說，其實收獲最多的是自己，為了進入社區、國中小宣導環境教育，必須不斷去吸收專業知識，舉凡登革熱、節水減廢、綠色採購、環保集點推廣等知識、訊息無一不包含，個人的環保功力無形中大增。

▲台南市環保局環境教育志工紀西花女士，榮獲「2021年績優環境教育志工」肯定，環保署長張子敬親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表示，紀西花女士為補足在環境教育專業知識上的不足，特別取得環境教育人員認證，發揮所學，擔任綠色生活種子教師到幼兒園、國小向學童宣導「綠色生活與綠色消費」外，環保局到社區、鄰里辦活動宣導環境教育時，她都樂於協助。此外，她也是環保局環保志義工培訓課程的講師、台南市環保教育園區導覽解說人員等，是志願服務的最佳典範。

環保局長謝世傑指出，台南市共有32位環境教育志工，主要是協助推動環境教育宣導、向下扎根。期盼有更多民眾加入環境教育志工行列，共同參與、學習及實踐環保，共創台南永續城市與低碳家園。

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
王浩宇要搬到「這縣市」！　將參選市議員
第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選
柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心回應了
快訊／高雄女逼混打BNT遭上銬！　下場曝光
快訊／連續5天本土+0　今新增7例境外移入
LIVE／Delta+侵台　指揮中心最新說明
處女初戀獻第1次！人夫爽玩2個月：還沒離婚　她淪小三崩潰
大度路驚見「20個瓦斯桶噴飛翻滾」！　後車全嚇呆
19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了
快訊／首例！高雄女逼混打BNT「今天一定要」　大鬧接種站

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市紀西花女士　榮獲環保署2021年績優環境教育志工

騎乘單車輕旅行　黃偉哲：歡迎慢遊台南安平好風光

視障按摩集好禮　台南市勞工局直播抽大獎

金門縣政府鼓勵生育　積極力推友善托育環境

立委義賣上千件服飾包包　所得50萬捐慈濟助買疫苗

台南北門蚵寮海埔新生地男子捕魚溺水　經送醫搶救仍宣告不治

「大」不可「違」　永康警聯稽小尖兵專責大型車違規執法取締

毒蟲合資買毒品　1人發生車禍2人一起送辦

安南警勸導路邊脫口罩哈煙男　意外查出通緝在身且持有毒品

區域聯防共組嚴密警網　麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

台南市紀西花女士　榮獲環保署2021年績優環境教育志工

騎乘單車輕旅行　黃偉哲：歡迎慢遊台南安平好風光

視障按摩集好禮　台南市勞工局直播抽大獎

金門縣政府鼓勵生育　積極力推友善托育環境

立委義賣上千件服飾包包　所得50萬捐慈濟助買疫苗

台南北門蚵寮海埔新生地男子捕魚溺水　經送醫搶救仍宣告不治

「大」不可「違」　永康警聯稽小尖兵專責大型車違規執法取締

毒蟲合資買毒品　1人發生車禍2人一起送辦

安南警勸導路邊脫口罩哈煙男　意外查出通緝在身且持有毒品

區域聯防共組嚴密警網　麻豆、新營分局聯手偵破電線竊案

林立洋陪妻錯過癌母最後一面　急返香港奔喪「我好慚愧」

高三生打BNT疫苗75天後暴斃！生前「沒有慢性病」　詳細死因調查中

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

王浩宇明天搬高雄！參戰黨內議員初選爭第4席　林于凱祝福送13字

原能會無預警視察核一廠　值班人員均有效掌握設備、機組運轉況狀

「高雄人」投資11年再加碼！300萬贊助影集　無限影展聚焦身障者

哈登找到破解新規辦法製造19罰　自誇打出侵略性的結果

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

他超級「愛時鐘」...不能說的秘密揭開了　囂張碎念秒沈默

地方熱門新聞

2021桃園萬聖城在青埔　10/30展開

石虎躍捷運　彩繪車為台中購物節造勢

嘉義市百年木造平房火警

台南麻善大橋女子溺水找到人！

疫苗簡訊誤以為詐騙　基隆警熱心助預約

執行署台南分署法拍會2日登場

復興「三好」產業競賽　提供旅遊好品質

國三沙鹿段撞上太空包慘淪「鏟土車」

男「不規則腹痛」　掛急診竟是大腸癌

22香腸神豬建醮上桌　單隻40台斤造價7千

雲林「紅衣大女孩」獲獎　縣府公布地點

台南男子捕魚溺水送醫搶救不治

毒蟲合資買毒品2人一起送辦

喬友大火真相等4月　縣府將公布

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：歡迎慢遊台南安平好風光

黃偉哲：歡迎慢遊台南安平好風光

交通部觀光局訂2021自行車旅遊年，鼓勵走出戶外騎乘自行車遊台灣，台南市交通局30日上午9時30分在安平遊憩碼頭舉辦「單車輕旅，府城慢遊」活動，由市長黃偉哲鳴笛帶領200位民眾騎乘自行車遊安平，沿途行經海洋休閒線自行車道、鹽水溪堤岸、水景公園及安平小砲台等景點，在秋天騎乘自行車更是舒適愜意。

台南市勞工局直播抽大獎

台南市勞工局直播抽大獎

工作不順遂！台南中年男墜樓命危

工作不順遂！台南中年男墜樓命危

台南男子捕魚溺水送醫搶救不治

台南男子捕魚溺水送醫搶救不治

台南男傳捕魚溺水命危

台南男傳捕魚溺水命危

關鍵字：

台南紀西花環保署環境教育志工

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

林依晨產後首露面！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面