經濟部商業司邀請民眾走訪台南「異饗一條街」　喝奶茶享用異國料理

▲經濟部商業司今年首度以「品牌一條街」的概念，30日在台南舉辦跨縣市品牌一條街聯合行銷活動，吸引現場民眾熱鬧參與活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



高雄有奶茶一條街，台南有大學路18巷「異饗一條街」，經濟部商業司今年首度以「品牌一條街」的概念，以空間美學營造、品牌聯合行銷的方式，輔導街道形塑屬於在地的獨特風格，30日在台南舉辦跨縣市品牌一條街聯合行銷活動，吸引現場民眾熱鬧參與活動。

經濟部商業司蘇文玲司長表示，台灣有許多特色街道，無論是商業匯聚的繁華景象、歷史文化的古意盎然或文青風格的創意巧思，必然吸引商業活動的群聚，帶入人潮也成為區域發展的商機，但消費行為快速改變及電商的興起，加上疫情的影響，實體店家亟需數位轉型及創新行銷。在疫情趨緩之際，透過品牌一條街聯合行銷活動，帶動民眾至實體店家消費，鼓勵振興經濟帶動在地商機。

今年商業司首度輔導「品牌一條街」，針對一條街品牌形象特色，並與在地自治組織合作，整合線上線下推動行銷活動，塑造品牌一條街意象，第一年輔導台南成大18巷異饗一條街以及高雄新樂街奶茶一條街。台南成大18巷以異國餐廳及紅磚巷弄為其特色，主要位於成大18巷及22巷連結的U型街道，長度不過900公尺卻有超過10種異國料理餐廳錯落其中，故這次特別以「愜意慢遊．異國迴饗」主題打造異饗一條街，希望帶給民眾全新的品牌感受，也有享樂變裝貓旅團、創意市集及闖關活動，吸引許多民眾熱烈參加。

這次異饗一條街聯合行銷活動內容相當豐富，以「成大有貓街」為主題，營造出成貓巷或貓街的意象，並推出貓特色菜單、新媒體行銷、創意市集、萬聖節結合貓造型遊行等系列行銷活動，包含聯合近20家餐飲店家及協同在地組織，共同發展街道特色品牌，希望吸引年輕族群、親子家庭外，也拓展寵物友善客群；在科技應用方面，發行數位異饗卡，集結異饗一條街的店家品牌共同行銷，打破過去店家個別經營方式，透過數位行銷、會員經營、聯合集點及不定期主題優惠活動等，多元化曝光店家品牌，提高餐飲店家競爭力。

商業發展研究院董事長許添財致詞時指出，從品牌一條街的發展，就可窺見未來台灣商圈的發展，城市不是工廠，台南是個以文化為底蘊的城市，祈願從台南市府城品牌一條街出發，未來可以複製成功經驗擴散到其他城市，成就更多的品牌一條街。

經濟部商業司為提升南部商業服務業的能量，自2017年起即陸續於南部對於商業服務業輔導及服務，強化我國南部服務業的整體創新能量，提升產業競爭力。台灣許多街區因商業活動聚集及生活文化累積，自然形成地方產業的品牌特色。商業司今年推動「品牌一條街」輔導，高雄奶茶一條街及台南異饗一條街，首度結合街道品牌與特色產業，共集結超過50間店家參與輔導與聯合行銷，歡迎大家到品牌一條街走走，振興經濟之餘也可體驗台灣各地的產業特色文化。

台南有大學路18巷「異饗一條街」活動，除經濟部商業司蘇文玲司長外，財團法人商業發展研究院許添財董事長、張皇珍副院長、台南市東區區公所顏能通區長、大學里許俊雄里長、成大商圈組織王智永理事長等多人受邀與會，活動現場熱鬧滾滾。