快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

▲涉嫌高市槍擊警員及涉槍砲、殺人未遂及毒品案的陳姓要犯，台南、高雄警方31日凌晨在台南市攻堅圍捕時持槍拒捕，並與警方發生槍戰，被警方擊中送成醫醫院急救傷重不治。（圖／送醫示意圖，記者林悅攝）

記者林悅、吳奕靖／台南、高雄連線報導

台南、高雄市警方，31日凌晨聯手在台南市中西區友愛街某飯店地下室攻堅圍捕涉嫌在10月26日高市持槍射傷高雄市員警，涉嫌槍砲、殺人未遂及毒品案的陳姓要犯時，陳嫌持槍拒捕自戕失敗，續與警方發生槍戰，警方還擊16槍，陳嫌無力還擊警方即停止射擊，陳嫌被警方擊中經送醫急救不治身亡，全案由高雄地檢署調查處理中。

高雄市警察局執行10月26日持槍射擊槍傷高雄市員警，涉嫌槍砲、殺人未遂及毒品案案的陳姓犯嫌逮捕任務，30日經專案小組會同台南市警局合力調閲監錄影像紀錄，鎖定陳嫌藏匿在台南市中西區友愛街1家飯店地下室110室，即向台南市警局申請霹靂小組特殊任務警力支援，於31日凌晨0時42分執行攻堅，經破門後發現歹徒持槍拒捕，員警立即喝斥放下武器，惟歹徒仍欲持槍先自戕失敗子彈未擊發，陳嫌續再拉滑套上膛指向員警，員警隨即開槍還擊16槍，待陳嫌其無還擊能力，員警即停止射擊。

陳嫌由台南市消防局救護人員實施救護，並送台南成大醫院急救，惟已無生命跡象，急救後無效身亡，全案目前由高雄檢警調查處理，31日上午10時許高雄市警局將在三民第二分局統一對外說明。

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