媽外遇又被繼母拋棄！　資優兒淪看A片「猥褻9歲妹」紓壓

▲阿全（化名）猥褻同父異母的9歲妹妹。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

雲林20多歲的男子阿全（化名）對同父異母的9歲妹妹伸出狼爪，因認為「她不懂」，所以多次透過按摩女童私處來達到性快感，直到妹妹向父親告發後事件才曝光。不過根據醫師鑑定指出，阿全從小歷經母親外遇拋棄父親、後來繼母和父親感情也生變，原是資優生的他即便表現好也沒有人看見，因此從小就看A片和大量自慰紓壓，甚至專看13歲以下兒童的影片，發展出「戀童症」，因此台南高分院將刑期減半，輕判阿全2年徒刑。

判決書指出，阿全在2017年到2019年期間，和年齡相差近15歲、同父異母的妹妹一起住在雲林的阿嬤家，卻趁阿嬤熟睡的時候，或是妹妹來到他房間用電腦時，不顧妹妹的反抗拒絕，強行性騷妹妹下體多達10次，直到2020年2月間兩人被接回台南和父親同住，妹妹向父親告狀訴苦後，事件才曝光。

阿全案件進入二審後，檢察官在庭上替他求情，認為阿全的行為可能是出自家庭因素的影響，也希望能判處緩刑即可，「監獄應該不是關這種人才對」。不過法官仍委由療養院協助精神鑑定，報告指出阿全對人展現興趣程度低、人際退縮偏愛獨處，先天發展上並沒有問題，情緒和相關障礙也都沒有出現，但卻有「重複出現強烈性興奮的幻想、衝動或行為」，而且對向通常是13歲或以下兒童，狀況持續6個月以上，符合戀童症的診斷。

阿全3歲時因母親外遇離家，從此沒再見過母親，而父親之後也因工作關係將他送外雲林老家給阿嬤照顧，原本進入小學就是資優生的他，卻認為就算成績好也沒人看見、沒人稱讚，「沒有媽媽」的遺憾也只能憋在心裡，沒有人能傾訴，加上父親被母親拋棄的印象隨著長大加深，自卑心理也跟著增長，之後課業開始落後，甚至從此遠離資優生行列。

父親之後再娶生下妹妹，當時15歲的阿全被回和父親與繼母同住，但心裡始終覺得自己不是家庭的一份子，之後又經歷繼母離開父親的傷痛，他和妹妹被送回雲林阿嬤家，才開始對妹妹做出不倫的舉動。

阿全表示自己從國小5年級開始看A片並學會自慰，從此到現在，每周都要自慰5次，而且通常能引起他興趣的都是未滿14歲的兒童A片。而猥褻妹妹下體的原因，還包括認為妹妹年紀小還不懂，但之後妹妹對他態度開始變得冷淡，他才意識到妹妹沒有以為的那麼不懂事，也對此感到很後悔。

報告指出家庭多次重組的重大改變，讓阿全從小缺乏親情和安全感，也覺得自己不被在乎，進而導致無力、空虛，甚至焦慮的情緒，嚴重影響人際關係，最後變成惡性循環。

本案一審依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑4年，被告上訴台南高分院後，原先無法諒解的父親出庭為兒子求情，加上公訴檢察官也認為此案不應該判刑太重，最後法官考量阿全沒有前科，而且對妹妹行為並非強暴脅迫的方式，加上犯後坦承不諱，最終將原判決改輕判2年，全案可上訴。