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今晨16.8度　「強冷空氣」可能報到時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今仍是迎風面降雨為主。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（31日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的16.8度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，大概11/10至11/12之後，可能會有一波比較強的冷空氣往南推，但這還有一些變數。

氣象局指出，今隨著華南水氣離開，台灣附近恢復成東北風的天氣型態，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨的機會，桃園以南則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；早晚稍涼，各地低溫約20到22度，白天桃園以北及宜蘭舒適至略有涼意，高溫約23、24度，新竹以南及花東則較為溫暖，高溫在26至30度。

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氣象局說，周一至周三東北風影響，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地也偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨；迎風面涼爽舒適，中南部日夜溫差大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四至周六北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近風場由偏東風漸轉為偏南風，北方海面並有鋒面逐漸形成，除東半部及恆春半島有局部短暫雨外，離鋒面相對較近的北部地區也有局部降雨，其他地區天氣變化不大；南風再起，北台灣白天有機會溫暖些，不過溫度回升的幅度需視鋒面離台灣的遠近而定。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，東北季風持續至周三，都是東雨西晴、早晚偏涼的天氣；周四起東北風逐漸轉東南風，氣溫回升，持續多日的天氣型態改變。

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今的東北季風水氣不多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定；白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。

▼彭啟明提醒，大概11/10至11/12之後，可能會有一波比較強的冷空氣往南推。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

吳德榮表示，周一至周三仍受東北季風影響，水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨，大台北西側雲量略增，桃園以南為晴時多雲的天氣；冷空氣微幅減弱，早晚仍偏涼，各地區最低氣溫約在19至21度，白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。

吳德榮指出，周四至周六東北風逐漸轉東南風，氣溫逐日回暖；周四東半部、大台北東側仍有局部短暫雨；周五、周六西半部晴朗穩定，東半部仍有零星短暫降雨的機率。

彭啟明近日提醒，最近的天氣很穩定，類似天氣可能會到11月中上旬，大概11/10至11/12之後，可能會有一波比較強的冷空氣往南推，但這還有一些變數。

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