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全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲柯聿寧提醒，下周日中南部溫度也會下滑。

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天（31日）表示，下周日典型冷鋒過境，全台都有一波降雨，降雨過後溫度將有比較明顯的降幅，北部低溫有機會來到15-16度，會不會再更低，要視冷空氣走向、強度有沒有小幅度變動。

柯聿寧指出，今天環境水氣短暫減少，早晨竹苗地區有16、17度的低溫出現；天候方面，除了早上大台北地區、東半部仍然是多雲時陰，北海岸至東北角有些降雨外，桃園以南則是晴朗的天氣，白天大台北地區也有陽光露臉的機會。

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柯聿寧說，預計今天晚間到周一又會有些水氣通過中北部，加上東北風稍增強，迎風面的北部又會變得比較陰，偶有短暫雨的情況，北海岸至東北角、宜蘭地區累積雨量會多一些，雨時也比較長，山區因地形作用會攔截到水氣，偶有短暫雨的狀況。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

柯聿寧提醒，這種一波波水氣通過的狀況還會持續，預計周二到周三會更明顯，降雨區域可能延伸到中部地區，南部雲量也會變多，不過雨勢偏小，越往北邊降雨就會稍轉明顯；但因為近期天氣系統都不強，除了迎風面地形雨較多外，整體雨勢不大，都是小變化為主。

柯聿寧表示，周三開始在長江流域有鋒面低壓發展，周三過後台灣附近的天氣將好轉，但北部偶爾還是會受到少量水氣通過，天氣仍然有些小變化，不過在鋒前環境，風向由偏東轉為東南風，整體溫度將會回升，中午會有些熱的感覺；這波鋒面低壓將會往東北邊發展移動，後方沒有冷空氣南下，因此後續對台灣沒有很直接的影響，主要是北部落於鋒前、微弱鋒面尾端附近的環境，周四至周六天氣仍然陰晴不定。

柯聿寧分析，預估周末有波比較強的冷空氣由中國西北方往東南移動，預計下周日在冷空氣前方有新的鋒面形成，並快速通過台灣上空，為典型冷鋒過境，全台都有一波降雨。

柯聿寧指出，降雨過後溫度將有比較明顯的降幅，北部低溫有機會來到15-16度，會不會再更低，要視冷空氣走向、強度有沒有小幅度變動，台灣地理位於冷空氣的末端，且時間還有一個禮拜，溫度上仍然有變動空間，但這次中南部也會有溫度下滑的狀況，心血管、呼吸道較敏感、慢性疾病的族群要有適應降溫的準備。

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