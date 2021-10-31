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社會 社會焦點 保障人權

2車疑碰撞1句話爆糾紛！消防員「竟遭拖行200m」畫面曝光

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

基隆市仁愛區仁一、愛四路口29日晚間發生一起行車糾紛，一名林姓消防員開車行經事發路段時，因遭旁邊的廂型車駕駛嗆聲「前面沒車為什麼不走？」且兩車疑似有碰撞，便追上前按鳴喇叭，示意對方停車處理，惟廂型車卻持續往前開；直到停等紅燈時，林男下車上前理論，怎料，他因手被方向盤夾住，整個人掛在廂型車，一路被拖行200公尺遠。對此，警方表示，已請當事人到派出所製作筆錄，雙方目前均不提告。

▲▼行車糾紛，林姓消防員被拖行200公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林姓消防員被拖行200公尺畫面。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

林男經入院治療、診斷，確認受手部嚴重瘀傷、左側足部擦傷以及左側後胸壁挫傷、下骨與骨盆挫傷等傷害，而躺在病床休養的他也自拍影片，驚恐還原整起事發經過；他提到，當時會要求廂型車駕駛停車，係因希望對方下車查看，彼此是否有碰撞到，怎料，他的手抓著對方的方向盤，想說等警察來再釐清，結果對方卻馬上迴轉，有刻意想把他甩下車，害他的手被方向盤夾住、整個人就這樣掛在廂型車上，手連伸都伸不出來，一路被拖行200公尺遠，所幸他把腳伸起，才沒讓腳跟著拖行。

▲▼行車糾紛，林姓消防員被拖行200公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼行車糾紛，林姓消防員被拖行200公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼林姓消防員還原過程。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼行車糾紛，林姓消防員被拖行200公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外林男指出，「廂型車駕駛搖下車窗後，他聞到很暈的味道、駕駛看起來精神奇特」，且對方反倒直指他的手控制方向盤，導致廂型車撞到第二台車，而他認為，診斷證明書能證明當時他的手已經被夾死，至於後續就待警方、檢察官調查釐清。

對此，警方表示，29日晚間仁愛區愛一、仁四路口發生行車糾紛，獲報後已請當事人到派出所製作筆錄，雙方目前均不提告。

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