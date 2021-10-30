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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「今晚台北天氣晴朗舒服」　鄭照新：是老天爺告訴大家公投要過關

記者蘇晏男／台北報導

藍綠全力備戰將於12月18日登場的四大公投。國民黨副秘書長羅智強發起夜宿凱道49天，於30日晚間正式開跑。前國民黨文傳會副主委鄭照新站台時，向台下支持者表示，今晚台北天氣又晴朗又舒服，是老天爺都在告訴大家公投要過關；我們是雄獅的怒吼，不能夠讓政府扭曲人民的聲音。

▲▼國民黨台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天,國民黨文傳會副主委鄭照新。（圖／記者李毓康攝）

▲鄭照新30日替羅智強夜宿凱道49天活動站台。（圖／記者李毓康攝）

羅智強發起的夜宿凱道49天活動30日晚間8時開跑。響應活動的鄭照新一上台就表示，下午才從台中回台北，一直很擔心今天晚上天氣，本來前兩天又冷又會下雨，可以說是如臨大敵，但沒想到今晚台北天氣又晴朗又舒服；接著，他向台下的支持者詢問，「各位，這是不是連老天爺都告訴大家，。公投要過關啊；這是不是要告訴大家，人民的意見如果這個政府不聽從，連老天爺都不會聽蔡英文的，老天爺聽到的是人民的聲音，大家說對不對」，支持者則回應「對」。

鄭照新說，民進黨為反公投花了5800萬，當羅智強決定夜宿凱道49天後，民進黨的宣傳機器、政論節目就說，一定只有羅智強一個人睡在街上、一定小貓兩三隻等；各位你們是小貓嗎？人民的意見是小貓嗎？當政府不聽人民聲音的時候，我們不是小貓，而是老虎、是雄獅的怒吼，不能夠讓政府扭曲人民的聲音。

鄭照新也表示，民進黨用5800萬預算辦反公投說明會，舞台、音響、螢幕等規格，很像10月22日反罷免陳柏惟方在台中烏日擺的舞台，「讓我想到，你的錢再多，也不會有人民怨念多」。

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