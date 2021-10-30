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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫口誤「反九二共識」遭蘇貞昌譏　反嗆：你口誤的時候都跑哪去？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨30日舉行全代會，不料黨主席朱立倫上午時一度口誤，把反「一國兩制」講成反對「九二共識」，雖然他事後解釋是口誤，但行政院長蘇貞昌知情後諷，是口誤還是心誤？對此，朱立倫晚間回嗆，我都認錯了，蘇院長你口誤的時候都跑到哪裡去了呢？

朱立倫30日全代會上接受媒體聯訪，當他回答中國官媒《央視》的提問時表示，國民黨對於所有兩岸政策的立場是延續的，我們主張的立場都是根據我們黨章跟黨綱，「反對台獨、反對『九二共識』」，更是我們堅持的主張跟全民共識。

國民黨文傳會主委凌濤聽聞後，發現朱立倫口誤，在朱立倫受訪結束後，隨即上台澄清，朱立倫想說的是「反對台獨、反對『一國兩制』」。

蘇貞昌下午受訪時被問及此事，諷朱立倫常常變來變去，譬如剛剛舉例他在當新北市長的時候，就反對核四，現在說要重啟核四。那「九二共識」過去朱立倫是支持，不過中國國家主席習近平說「九二共識」就是「一國兩制」台灣方案，現在朱立倫是不是有變化？到底有沒有變化？是口誤還是心誤，「心」裡的「心」，他自己要講清楚。

對此，朱立倫晚間現身由國民黨副秘書長羅智強發起的夜宿凱道49天活動期間，接受媒體訪問時回嗆，「早上沒喝咖啡口誤一下，我都認錯了，都說口誤了，蘇院長你口誤的時候都跑到哪裡去了呢？」

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