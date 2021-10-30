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北區國稅局「捐發票健走」抽大獎　前2千再加碼禮券

▲北區國稅局捐發票健走抽大獎！

▲北區國稅局舉辦捐發票健走抽大獎活動。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫解趨緩，財政部北區國稅局為鼓勵民眾捐發票、做公益並走出戶外、走出健康，今日起展開「發票集愛心 幸福趣GO購」租稅宣導健走活動。北區國稅局局長王绣忠說，今年健走活動很特別，民眾上網捐贈今年9-12月雲端發票2張並完成健走報名，即日起迄11月12日，下載並上傳軌跡紀錄運動APP並完成指定健走路線，即可參加抽獎。

▲北區國稅局捐發票健走抽大獎！

▲北區國稅局局長王绣忠說，今年健走活動很特別，鼓勵民眾捐發票、做公益並走出戶外。（圖／北區國稅局提供）

王绣忠局長說明活動辦法指出，該局今年健走活動一律採網路報名，民眾自即日起至11月12日17時截止，於活動網站填寫基本資料並捐贈今年9-10月或11-12月雲端發票2張即完成報名，報名後於活動結束前(即今年11月12日17時前），先下載任何可上傳軌跡紀錄運動APP（可依活動網站指引下載），並於活動期間內任一時間完成指定健走路線，並上傳健走2公里軌跡截圖，即可參加抽獎。

▲北區國稅局捐發票健走抽大獎！

▲財政廣場進行「發票集愛心 幸福趣GO購」租稅宣導健走活動起走式。（圖／北區國稅局提供）

今年摸彩品很豐富，有機會將dyson無線吸塵器、50吋液晶電視及飛輪健身車等大獎帶回家，前2,000名完走者還可獲7-11電子禮券100元。活動期間所募集的發票將全數捐贈給桃園市聲暉協進會、聾啞福利協進會、自閉症協進會及腎友協會計4家弱勢團體。

▲北區國稅局捐發票健走抽大獎！

▲健走路線。（圖／北區國稅局提供）

另外，為推廣民眾消費購物使用行動支付並索取雲端發票，養成節能減碳的好習慣，本次活動特別邀請該局轄區7縣市(花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市)的百貨業、醫療保健用品業、觀光景點名產業、餐飲業、日用食品及文具精品業等各行各業共計43家營業人共襄盛舉，提供購物消費優惠。北區國稅局30日並由王绣忠局長與受邀的會計師、記帳士、記帳及報稅代理人公會，還有該轄多家績優營業人之所屬人員共300人，在該局園區財政廣場進行「發票集愛心 幸福趣GO購」租稅宣導健走活動起走式。

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