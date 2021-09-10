誠實納稅依法申報　饗賓餐旅獲頒「開立統一發票績優營業人」

▲饗賓餐旅董事長陳啟昌(左)獲北區國稅局局長王绣忠頒發「開立統一發票績優營業人」。（圖／饗賓餐旅提供）



記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局表揚「2021年度開立統一發票績優營業人」、全台自助百匯龍頭「饗賓餐旅」董事長陳啟昌接受表揚指出，自疫情爆發以來，饗賓在營業額下滑卻仍堅持不減薪不裁員，雖營運艱辛，但仍一本誠正務實的企業理念，全台共8個品牌49家分店，歷年來皆誠實開立統一發票，依法申報納稅，並積極配合使用電子發票，支持政府政策。

陳啟昌董事長10日表示，饗賓餐旅10多年來，始終秉持「成為台灣最好餐飲業」的信念，積極投資硬體建設，包括央廚、物流、倉儲、食安檢驗室的建置與擴建；發展IT系統亦刻不容緩，從B2C建立會員系統、訂位系統、外帶外送系統以及電商平台，進而發展B2B，整合人資、採購、生產等系統，朝數位科技化餐飲業邁進。

▲饗賓餐旅旗下品牌「饗泰多」。（圖／饗賓餐旅提供）

2021年財政部北區共有540,237家營業人，此次獲獎的營業人由去年的131家增加至136家，獲獎率為萬分之2.5，而成為績優營業人除須誠實開立統一發票外，近年內沒有短、漏開發票、逾期申報銷售額情形，也無違章或欠稅紀錄，同時也沒有違反環保、勞工、食安衛生等相關法律，全力支持配合政府政策。

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