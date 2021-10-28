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台東縣府推代償墊付機制　身心障礙者申購生活輔具更便利

▲輔具中心主任曹晏綾，介紹輔具的使用及適用對象 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲輔具中心主任曹晏綾，介紹輔具的使用及適用對象 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了讓民眾申請身心障礙生活輔具更加便利快速，台東縣政府社會處推動「代償墊付」機制，審核僅需2星期，且今年合約廠商大幅增加至112間，其中台東廠商有24間，其餘遍及花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北、桃園等縣市，讓戶籍地在台東但居住在外縣市的民眾也能一樣受益。

縣長饒慶鈴表示，輔具對於身心障礙者外出、就業、參與社會活動非常重要，期許縣府能夠不斷發展創新的服務，跳脫刻板及繁複的申請程序，今年合約廠商增加至112間，只要戶籍是在台東，歡迎有需求的朋友來申請，即使是在外縣市的縣民，都一樣受惠，期望貼近民眾需求，感受台東更貼心的服務。

過去申請拐杖、輪椅、病床等生活輔具程序相當繁雜，民眾須先自行負擔購買輔具全額費用，取得發票後再到公所辦理核銷，往往需要2至3個月才能領到補助款，且需要多次往返公所辦理。台東縣政府社會處自105年開始推動「代償墊付」機制，憑「輔具補助核定函」至合約廠商，僅需繳付輔具補助差額，即可將輔具帶回家，後續由合約廠商辦理核銷流程並向縣府申請補助款項，核銷流程簡便又快速。

社會處長陳淑蘭提醒，台東縣身心障礙者生活輔具目前有174項補助項目，領有身心障礙證明，且符合申請資格的民眾，可至戶籍地公所或台東縣輔具暨生活重建中心申請補助。另外，提醒民眾申請補助時，須遵守「先核定再購買」的規定，經由縣政府及專業人員審核判斷，核定確認適當輔具，取得核定公文後，依據公文明示的輔具項目與功能向廠商選購，如此才能確保買到的品項符合所需。有關身心障礙者輔具申請相關資訊，可洽詢社會處或台東縣輔具暨生活重建中心。

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