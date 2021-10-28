外籍女看護搖身變大廚！海鮮餐廳大展手藝吃客讚爆...老闆慘了

▲台東縣專勤隊會同大武分局查獲移工非法工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國內疫情逐漸趨緩，適逢振興五倍券發放及南迴公路丹路段外環4線道通車，民眾追求養生、健康及慢活的旅遊型態，選擇到好山好水的台東觀光旅遊，網路人氣餐廳生意興隆。移民署南區事務大隊台東縣專勤隊日前接獲舉報，台東某餐廳僱用女性移工掌廚做菜，會同台東縣警察局大武分局循線查獲1名印尼籍女性移工非法工作，全案依違反就業

服務法函送台東縣政府依法裁處。

印尼籍移工阿妮平時在家中看護照顧長輩，家中長輩對阿妮的廚藝讚不絕口，雇主表示:「近期台東旅遊興旺，人潮車潮絡繹不絕，用餐客人較多，餐廳忙不過來，才會讓阿妮到店裡幫忙。」阿妮搖身變大廚，不僅是內場的烹飪高手，外場更是服務周到。饕客驚嘆︰「只要來台東玩，一定會到這裡大快朵頤，原來這麼好吃的海鮮料理，竟然是出自印尼移工的巧手!」阿妮被查獲後說：「我在家鄉時，就很喜歡料理海鮮給家人及朋友吃，看老闆娘餐廳那麼忙，我對做菜又拿手，才決定幫忙。」兩人都想不到不慎觸法。

台東縣專勤隊隊長黃志明呼籲，疫情期間，請國人及外來人口務必遵守中央流行疫情指揮中心發布最新措施及管制規定，兼顧防疫與生活品質。另切勿以身試法，不得指派合法聘僱移工從事許可以外之工作，若貪圖一時方便，經查獲將依違反就業服務法裁處，最高可處新台幣 15萬元罰鍰。如發現非法工作移工、失聯移工等外來人口，請撥打該隊檢舉專線電話:(089)342095，以維護國人及合法移工之就業權利。