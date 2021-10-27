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台東縣遠距健康照護服務　智慧心科技健康零距離

▲遠距健康照護服務成果發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲遠距健康照護服務成果發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣遠距健康照護「智慧心科技、健康零距離」服務成果，27日於台東縣美術館由衛生局長黃明恩帶領團隊發表。基層診所、社區據點、部落健康營造中心、公私立機關、社區長者等單位共襄盛舉，共同見證遠距照護貼心服務成效，長者們透過影片分享親身體驗感想，大讚活力不老機操作簡單，但也很意外肌力情況不如自己預期，還好可以透過動動活力站增進運動及早改善，也覺得更有精神了。

黃明恩局長表示，台東縣遠距健康照護「智慧心科技、健康零距離」計畫，於縣內16鄉鎮共設置80個遠距量測據點，及4個運動活力站，縮短偏鄉照護資源不足，真正普及落實遠距健康照護的理念，也透過智慧大數據分析，精準了解縣民的健康趨勢，未來衛生局將由此分析結果規劃相應的衛生保健服務，讓民眾越活越健康。

衛生局指出，根據今年服務成果分析發現，台東縣民50-70歲近4成有高血壓風險，其中又以蘭嶼鄉、達仁鄉的比例最高；此外50-90歲超過5成身體質量指數（BMI）超標，以達仁鄉、海端鄉超標情形最嚴重。在肌少症方面，全縣平均約20%有肌少症風險，亦即每5人就有1人可能有肌力流失的問題，且以超過80歲之長者風險較高；其中70歲以上長者手部握力低於標準（男性26公斤、女性18公斤）之比例超過50％、腿部肌力表現低於標準之比例為42%，80歲以上肌肉量不足之比例達48%。

今年雖在新冠疫情影響下，服務計畫仍累計3000多名使用人數及1萬5000餘次的使用次數，特別是在疫情平穩後使用率的增加，足見縣民對健康的重視，也達成「為民眾提供就近可及的在地化健康照護」服務規劃的初衷。衛生局也將針對50歲以上民眾推廣運動減重宣導及健康促進課程，另為70歲以上長者增辦肌力促進運動課程及營養衛教推廣，依不同年齡層之需求，提供民眾最需要的健康服務。

同時，透過智慧分析平台，也將針對檢測異常民眾給予關懷追蹤，以及多元健康資源轉介服務，包含電訪/面訪衛教、推播專屬衛教訊息、轉介轄區內運動健康促進班或其他健康促進單位等，異常者轉介率達97%，妥善協助每位縣民規劃最適合的健康改善方案。

台東縣將持續以「量測雲端化」、「照護在地化」及「復能智慧化」照顧縣民的健康，並採遠距健康照護服務方式，從便利量測、發現異常、追蹤關懷到醫療轉介的完整服務，以民眾實際健康趨勢需求出發點，規劃各鄉鎮適切保健政策，給予台東民眾高品質的健康照護服務。

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