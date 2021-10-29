邀賴清德來台東關心鳳梨釋迦產銷　挺農民企業認購2400箱

▲企業認購2400箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪邀請賴清德副總統今日前往台東頂岩灣及太麻里釋迦產地，了解農民產銷情況，並與農民朋友座談，因應中國片面暫停台灣鳳梨釋迦輸入，督促農委會與相關農政機關全力協助農民，同時賴副總統相挺農民，協助民間企業支持認購2000箱台東鳳梨釋迦，現場企業又加碼採購400箱，共2400箱，希望能起帶頭效應幫助農民，讓更多企業來幫助，相挺農民度過難關。

劉櫂豪說明，中國政府9/19片面無預警宣布台東鳳梨釋迦暫停輸入，對台東釋迦農民造成影響，劉櫂豪今日特別安排賴清德副總統來到頂岩灣及太麻里番荔枝產銷班，了解農民產銷情況，幫助農民加油打氣，呼籲全民團結挺農民，一同度過難關。劉櫂豪督促農委會儘速研議因應對策，農委會立即規劃10億元經費協助其他國家外銷推廣以及運費加碼補貼等，並擬訂鳳梨釋迦外銷其他國家5000噸、加工2000噸加強內銷市場行銷目標。同時也爭取鳳梨釋迦收入保險重新開辦，讓農民朋友多一種選擇，多一道保險。

▲副總統賴清德體驗釋迦授粉工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

副總統賴清德再次造訪台東，到釋迦園體驗釋迦套袋及授粉工作，瞭解農民用心工作的辛勞，肯定農民的努力與成績。賴副總統強調絕對會督促政府來幫助農民，此次來到台東，也邀請企業家在信邦電子王紹新董事長、優辟科技王朝樑董事長、益鼎創投邱德成董事長與在地台東國本農場第2代王佳辰董事長等人，協助認購台東釋迦共2400箱，也盼望這次我們把危機當做轉機，幫助農民朋友把品質優良的水果，協助行銷到其他國家。