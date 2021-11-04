民進黨花5800萬宣傳公投　潘忠政失望...發300字聲明

▲藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨在今年6月30日國內疫情爆發期間，通過一項規模達5700萬元的特別預算案，其中包含因應公投所需的媒體宣傳和人事費用，近日更宣布開300場下鄉說明會。對此，藻礁公投領銜人潘忠政今（4日）發出約300字聲明，痛批民進黨不願面對公民質疑，接受公開辯論。

潘忠政表示，執政黨寧開300場下鄉說明會，不敢啟動一場可以讓真相被釐清的聽證會；寧花5800萬元做大內宣，不願面對公民質疑接受公開辯論，讓我們感到失望。

潘忠政指出，呼籲在行政體系怠惰怯懦之際，最高民意機關的立法院可以啟動國會版的公投辯論會，以彌補當前行政運作的缺失。

潘忠政聲明

執政黨寧開300場下鄉說明會，不敢啟動一場可以讓真相被釐清的聽證會；寧花5800萬元做大內宣，不願面對公民質疑接受公開辯論。他們在怕什麼？案情裡有什麼不可告人之事嗎？作為一個自詡民主、進步，標榜「綠色執政、品質保證」的黨，讓我們感到失望。

立法院是反映民意的機構，公投是凝聚大量民意對政策施行的質疑與複決。聽證會或辯論會都是希望透過相互辯證，把真相釐清，以有助於政策朝永續的方向發展。個人認為對自己的政策有信心、有民主進步的精神、有開放的胸襟的政黨，應該接受人民要求辯論的挑戰，以彰顯其核心價值。

如果聽證會不敢辦，不具行政拘束力的辯論也怯懦不敢出席，坐實了自己的核心價值已失去，甚至不敢面對真相、也不敢面對民意的檢驗。這樣的執政黨會讓人民唾棄，統治的基礎也將逐漸式微。

為了台灣的千秋大業，於此公投即將舉辦的時刻，我們誠懇呼籲在行政體系怠惰怯懦之際，最高民意機關的立法院可以啟動國會版的公投辯論會，以彌補當前行政運作的缺失。