本土社團籲以台灣之名加入CPTPP　「不需自貶台澎金馬」

▲台派聯盟舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），總統蔡英文日前交付任務給第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表由張忠謀，盼爭取更多CPTPP成員國支持台灣加入CPTPP。對此，台灣社、台灣北社、台灣陪審團協會等本土社團4日舉行記者會呼籲，應該回應日本等國家友善台灣的態度，以「台灣」之名加入CPTPP，不需要自貶為「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域」。

包括台灣社、台灣北社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣陪審團協會等20餘個本土社團近期串連「以台灣之名加入CPTPP，不需自貶為台澎金馬」連署，強調台灣人民肯定外交部多年努力運作，讓台灣打破國際孤立，邁向環太平洋結盟的重要里程碑，不過選擇以「台澎金馬個別關稅領域」提出加入CPTPP的申請非常荒誕，應該使用「台灣（Taiwan）」之名走向國際。

連署聲明並指，CPTPP是美日聯手制衡中國戰略下主導的反中聯盟，參與CPTPP不需要擔憂中國打壓台灣，呼籲外交部應該負起責任，排除在野黨污名化日本食品為「核食」的障礙，同時回應東京奧運期間日方對台友善的態度，以台灣之名申請加入國際組織。