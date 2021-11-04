綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

▲蔡英文昨出席民進黨中執會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨中執會昨通過「2022提名條例」草案，規定除民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市及屏東縣辦理初選外，其他含六都、爭取連任、非執政縣市均為總統兼黨主席的蔡英文提名。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆4日批評民進黨內民主已死；他也譴責，蔡英文當黨主席的十年，就是民進黨「黨內初選」提名制度被破壞最嚴重的十年，蔡及其身邊的人膽大包天、何德何能敢享有這種獨裁的權力與滋味？

民進黨中執會3日通過「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」和「2022年直轄市議員提名特別條例」草案，規定六都市長提名，由主席依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召，其徵召辦法由中執會另訂定之；另非直轄市部分，除民進黨執政屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣將辦理初選外，其餘縣市首長人選，同樣由主席提名經中執會通過後徵召。該法案預計11月14日民進黨全代會通過。

對此，游盈隆4日在臉書表示此條例扣除基隆市、新竹市及屏東縣，其他人選實則皆由蔡英文徵召，中執會通過只是形式。他坦言，昨晚得知此訊息時，心情瞬間跌入萬丈深淵因為民進黨通不過魔鬼的試探，放棄黨內民主的十字架，投靠撒旦，黨內民主已死。

針對民進黨祕書長林錫耀稱這項決定是依循黨內體制完成，未來徵召也不會是由蔡英文兼黨主席一人決定，未違反「黨內民主」的說法，游盈隆認定是「辯解」。他指出，「2019年中執會違法改變已經公告的總統初選辦法，當時賴清德與蔡英文都完成登記程序，繳交保證金後，任意延長初選時間，變更民調規則，使壞，搏壞茭，不擇手段胡搞。然後辯稱，這是循黨內體制通過，符合『黨內民主』程序，睜眼說瞎話」。

他批評，現在通過「2022提名條例」，不過是當年掌權的同一幫人，再度按耐不住「反民主的衝動」，受不了權力的飢渴，演出的同樣戲碼。

「以蔡英文為首的民進黨當權派常舉兩個十分可笑且完全站不住腳的說法來掩飾這一切惡行。」游盈隆說，一者是，只要遵循黨內既定程序，就沒有背離黨內民主的問題；另一者則為，黨要因應情勢的變化，隨時修正黨的提名辦法。

游盈隆解釋，前者的說法是：凡是中常會、中執會、全代會通過的決議，不管內容如何，都是符合民主程序，因為中執會是由全國黨代表選舉產生，全國黨代表是由全體黨員選舉產生，中執會是代議機關，所以中執會所作所為都是民主的、合法的。但他認為，這種不問內容，只問程序，就宣稱是符合黨內民主地說法，是完全缺乏「法治」（rule of law)素養的野蠻說詞。惡法不是法，這是法治的基本概念，不是立法者任意立的法，都是人民應遵守的法。同理，不是凡中執會通過的決議，都是民主且合法的決議。

至於後者的說法，游盈隆則說，2008年以來，蔡英文當黨主席的十年，就是民進黨「黨內初選」提名制度被破壞最嚴重的十年，造成的結果就是黨主席不斷擴權，終於擴張到今天22縣市中19縣市長候選人由黨主席徵召的局面。

「一個健全的、讓人尊敬的現代民主政黨必然有兩個特質，一個是『民主化』，一個是『制度化』。制度化就是讓黨內競爭能在穩定的軌道上運作，不能說改就改，說變就變，讓黨員無所適從，甚至剝奪黨員參選權利，讓黨員無法進行合理的政治生涯規劃。可嘆的是，蔡英文當黨主席十年，每逢選舉就推出所謂新的『提名辦法』，完全不顧制度的穩定性，心中無黨員、無制度、無法治，夫復何言。」

游盈隆批評，民進黨剛過創黨35年生日，就放棄黨內民主的十字架，背叛創黨核心價值，對不起黨外先賢先烈，對不起絕大多數善良死忠的黨員，對不起廣大長期民進黨支持者，也對不起民主進步的黨名。2022可以這樣，2024總統與立委提名制度也將岌岌可危。

他再罵，蔡英文及其身邊的人膽大包天、何德何能敢享有這種獨裁的權力與滋味？民進黨內各派系山頭勢力何以集體腐敗墮落到成為阨殺黨內民主的共犯？這一整個黨內「邪惡勢力」遲早要接受歷史的審判，留下歷史的惡名，遺害子孫。