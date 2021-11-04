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台灣並不孤單！　歐洲議會：歐洲會與台灣站在同一陣線

▲▼歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會官方代表團。委員會主席古斯曼。（圖／截自總統府直播）

▲歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會官方代表團。委員會主席古斯曼。（圖／截自總統府直播）

記者陳家祥／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會官方代表團3日上午抵台，4日拜會總統蔡英文。委員會主席古斯曼表示，歐盟也正面臨極權專制國家的威脅，此行就是要來向台灣取經應對之道；他強調，歐洲會與台灣站在同一陣線，一同捍衛自由、法治與人性的尊嚴，「我們要傳達一個很簡單、清楚的訊息，台灣並不孤單」。

古斯曼表示，這是歐洲議會第一次派遣官方代表團來台，這也代表台灣的民主，在我們所代表的歐洲公民心中有多麼重要。在過去30年來，台灣不斷創下非常多歷史成就，台灣如今是區域中最蓬勃發展的民主政體，這是全世界所有熱愛民主的人士，都應該要捍衛並且珍惜的保障。

「我們要傳達一個很簡單、清楚的訊息，台灣並不孤單。」古斯曼表示，歐洲會與你們站在同一陣線，一同捍衛自由、法治與人性的尊嚴。

古斯曼接著說，蔡總統也提到2週前歐洲議會通過的一項決議，我們認為台灣是關鍵的理念相近夥伴，也是民主夥伴，希望可以與台灣精進在經濟、科學、文化、政治以及人民之間的交流，希望可以在最高的層級進行許多台歐盟之間的會面與合作。

古斯曼說，訪團來自很多不同的黨團，各自代表不同的理念，「但我們的共同點都是非常支持台灣」，我們也認為歐盟是時候站出來表態支持台灣，我們來到這裡就是為了開始這樣的交流。

「但我們來到這邊，也有一些自私的原因。」古斯曼說，我們希望可以跟台灣學習，台灣的成就非常值得尊敬，在面對北京的巨大壓力與攻勢，仍然淬鍊出令人讚嘆的民主。

古斯曼表示，目前歐盟也面對來自極權專制政體大規模的攻勢，他們的目標是要摧毀人民對政府的信心、弱化民主，但台灣非常成功發展出可以對抗這些威脅的方法，這是我們可以向台灣取經的地方。

古斯曼指出，在蔡總統領導下，台灣政府也發展出許多創新方法可以對抗假訊息跟外國勢力干預，「我們來這裡就是來問問題、抄筆記，向台灣學習」。

古斯曼還說，有讀了總統在外交雜誌的文章，在專制跟對立之間我們是站在同一陣線，我們希望歐盟可以再更加深與台灣的之間的連結，可以邁向更穩健的雙邊關係。

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