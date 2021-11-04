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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／歐洲議會史上首派官方訪團　蔡英文接見現況看這裡！

記者陶本和／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團，於3日至5日訪問台灣，這是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，具有重大意義。對此，總統蔡英文4日上午9時30分將於總統府接見訪問團。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲▼法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。（圖／達志／美聯社）

▲法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。（圖／達志／美聯社）

總統府發言人張惇涵表示，自今年以來，歐洲議會已12度通過友台相關決議，近期像是兩週前所通過的「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan political relations and cooperation）報告，首度就全面提升台歐關係，向歐盟行政部門做成正式政策建議等，不僅充分展現歐盟對台灣的支持程度越來越提升，也顯示台灣與歐盟整體關係越來越緊密。

張惇涵指出，此次由特別委員會主席古斯曼率領共計13名成員訪問團，成員包括曾任立陶宛總理的庫畢斯（Andrius Kubilius），亦包括葛芮若（Markéta Gregorová）、施依德（Andreas Schieder）、奧弗斯（Petras Auštrevičius）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos）、德歐斯（Marco Dreosto）等跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員。訪團將與我國政府機關、相關專家及民間團體，就錯假訊息、網路攻擊等複合式威脅議題進行交流。

張惇涵表示，期盼透過此次的交流，台灣能與歐洲的民主夥伴，共同為面對錯假訊息及境外勢力滲透等重大挑戰，分享經驗、彼此交流、共同努力，確保民主健全與深化，並持續為民主、自由、人權等普世價值，貢獻良善力量。

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