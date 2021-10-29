「若發生事故台灣去掉一半」　蘇貞昌：核四重啟騙人的

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等4大公投案將在年底登場，行政院長蘇貞昌29日在立法院備詢時說，重啟核四根本騙人的，當年國民黨為核四浪費3000億，現在現在執照過期了，生產商不生產了，燃料棒也送回美國了，核四要怎麼重啟？遑論若發生核事故，整個北部人口超過千萬，台灣就去掉一半了。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今天繼續邀請蘇貞昌進行施政總質詢，民進黨立委賴瑞隆會中談及，北部用電量不可能永遠依靠台中和高雄，南電北送不應該是個常態，且現在核廢料沒人要，如何談核四廠這件事情？在野為反對而反對無法說服國人，呼籲行政團隊加大宣傳力道。

蘇貞昌說，他不僅會親自到各地做說明，而且他曾親身見證位於屏東的核三廠，而核一、核二、核四在台北，他也當過台北縣長，所謂重啟核四根本是騙人，因為當年國民黨花3000億蓋15年，根本沒有蓋成，一號機沒有完成，二號機更沒有開始，把零件湊來湊去的拼裝車，現在執照過期了，生產商不生產了，燃料棒也送回美國了，現在要重啟核四怎麼重啟？

蘇貞昌表示，國民黨主席朱立倫當台北市長的時候，多次公開大力反對重啟核四，現在自己前言不對後語，用這樣來做政治鬥爭不好，遑論若發生核事故，整個北部人口超過千萬，台灣就去掉一半了。

蘇貞昌說，懇請國人同胞知道，核四重啟根本騙人的，政府絕對負起責任，推動能源轉型、綠能發電，不要再去弄那種騙人的重啟核四，過去核四浪費3000億，宣布封存的也是前總統馬英九，現在說要重啟也是他，「政黨可以競爭，但不可以騙人。」