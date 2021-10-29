四大公投變倒閣公投？　蘇貞昌酸朱立倫：道理站不住變政治鬥爭

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選4大公投案年底登場，國民黨主席朱立倫日前稱這是對蘇內閣的倒閣案，對此，行政院長蘇貞昌29日在立法院備詢時表示，國民黨在公共政策辯論上道理站不住，就把它倒往成政治鬥爭，是公投的負面教材。

立法院今天繼續邀請蘇貞昌進行施政總質詢，民進黨立委沈發惠會中說，國民黨稱年底公投是「倒閣公投」；蘇貞昌直言，國民黨在公共政策辯論上道理站不住，就把它倒往成政治鬥爭，如果道理上站得住，他們一定會大大發揮，但卻是把公投扭轉為政治鬥爭，這是對公投很不好的示範、負面教材。

蘇貞昌並指，公投本來是針對不同政策的不同意見，人民來提出訴求，但是國民黨卻將其倒為對人滿意不滿意，這是對公投的扭曲。

沈發惠大酸說，朱立倫過去主張沒有辦法處理核廢料，就不應該使用核能，與立法院長游錫堃競選新北市長的時候，還為了贏兩萬票表態反核，現在卻為了讓蘇貞昌下台，把自己講的話吞回去；蘇貞昌幫腔說，朱立倫經常這樣前後不對，這個檢驗一看就知。

至於朱立倫日前評論台灣基進立委陳柏惟遭罷免一事說，一開口就抗中保台一定會被罷免，蘇貞昌表示，全台灣人民都一定要保台，因為中國整天軍機繞台，打壓我方國際空間。