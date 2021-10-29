選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

▲▼全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽10月31日及11月1日於台東舉行，將有千名好手角逐國家隊代表。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽10月31日及11月1日於台東盛大舉行，高規格的專業競技賽事，吸引各方好手齊聚一堂，角逐國家隊代表，爭取最高榮譽。為確保賽事進行順暢，將採取交通管制，請民眾要特別注意及配合。



主辦單位中華民國自由車協會延續熱潮，已連續13年在台東辦理舉辦全國自由車公路錦標賽暨菁英選拔賽，每年都吸引全國各地頂尖好手齊聚，包括台灣首位加盟一級職業車隊的馮俊凱等，極力爭取國家隊戰袍，整場賽事精彩可期。



縣長饒慶鈴表示，感謝自由車協會將最頂級的自由車比賽安排在台東舉行，這項自由車的競賽已經是連續10幾年選在台台東辦理，且每年都以此比賽做為選拔國手及國家代表隊的依據。





賽程沿途路線地形多元，有長距離的緩坡，亦有綿延的景觀道路，全程挑戰組更需征服花東海岸公路，對於車友的腳力有相當強度的鍛鍊，適合喜歡超越自我極限的車友來挑戰，大會也將有補給點的設立，供車友補充能量，騎得更長更遠。



今年賽事分別於10月31日11月1日舉行個人計時賽、個人公路賽，全國菁英好手齊聚台東爭取國手資格。1日上午7時25分在台東森林公園舉行公路賽開幕鳴笛出發，共分為男子菁英組、男子青年組、女子公開組及女子年組，全國頂尖好手齊聚花東。男子菁英組、男子青年組皆將自台東森林公園（福德聖安宮前）出發，男子菁英組及男子青年組將遠征台9線花東路，然後繞經台30線玉長公路，由台11線海岸公路北上再折返回到台東森林公園，總長160公里，公開女子組則由池上大坡池出發，由玉長公路及海岸公路回到台東森林公園，全長110公里，女子青年組自長濱風車民宿出發走海岸公路，挑戰70公里，沿途的緩上坡及強大的逆風將是最大的挑戰。



11月正值強烈東北季風，對於選手的「體力」與「耐力」將是一大考驗，同時，比賽的路線論強度或是距離強度也相當高，再結合東部海岸線依山傍海的獨特景色， 今年全國自由車公路錦標賽精采可期，歡迎全國喜愛自行車的車友、民眾，能夠在10月31至11月1日一起來台東為選手加油，感受自由車運動和後山花東的魅力。