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南投縣代表隊獲全運會第8名大會獎　自由車磨劍10年首度奪牌

▲南投縣代表隊110年全國運動會成績亮麗，榮獲全國第8名大會獎。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣代表隊110年全國運動會成績亮麗，榮獲全國第8名大會獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

110年全國運動會21日閉幕，南投縣代表隊共獲12金15銀14銅，也榮獲全國第8名大會獎，更在6都以外的縣市排名高居第2、僅次於屏東縣的16金12銀22銅；除了跆拳道等重點項目表現依舊搶眼，南投縣紮根發展10多年的自由車項目更首度奪牌，獲1金2銅。

南投縣政府指出，本屆全運會計獲得空手道4金2銀4銅、划船3金4銀1銅、跆拳道2金1銀1銅、角力1金3銀2銅、自由車1金2銅、女子壘球1金、輕艇2銀3銅、曲棍球1銀1銅、柔道1銀、田徑1銀；包括斬獲2金的跆拳道等幾個重點運動發展項目，都有亮麗成績。

另值得一提的是自由車項目，縣府指出近10多年來積極辦理自由車賽事及活動，今年終於在自由車項目創下參加全國運動會以來第一次的奪牌紀錄，寫下1金2銅佳績，展現出南投各項基層運動選手的訓練績效。

縣府表示，縣長林明溱上任以來即對基層選手培訓與學校體育發展相當重視，成果也相當顯著，未來將會更努力往下紮根，培植更多具體育天份或專長的南投子弟，提供及協助他們優質的環境與專業的指導，讓南投縣體育成績更上層樓。
 

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