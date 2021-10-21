世界看見屏東　「屏東智慧公路」德國漢堡獲獎

▲屏東縣智慧運輸系統建置成果在德國漢堡獲獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

今年度智慧運輸世界大會在德國漢堡舉辦，屏東縣政府警察局交通隊協同台灣世曦工程顧問股份有限公司，以屏東縣之智慧運輸系統建置成果，投稿大會應用技術論文入圍，並榮獲APAC BEST TECHNICAL PAPER Award最佳論文獎，讓世界看見屏東的智慧運輸建設成果。

每逢連續假期，都有大批遊客到屏東縣內旅遊，多數使用私人運具，造成路段嚴重壅塞，屏東縣政府警察局為改善交通壅塞情形，推動4年期運輸走廊壅塞改善計畫，建置台1線、台17線及台26線智慧化動態號誌控制系統。

這套「智慧運輸系統」是全台唯一由交控中心與現場警力共同合作，採用智慧動態調整號誌秒數控制搭配幹道續進之策略，並將沿線所有號誌化路口皆連線納入中心系統控制，取代過去連假期間，警察局需於路口配置大量人力進行指揮及手動操作燈號之現象，透過系統自動化之智慧控燈，員警僅需區域性配置交管人力，讓警力的運用更有彈性，紓解主要幹道壅塞回堵情形。

縣警局表示，屏東縣自2017年起持續爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」建置屏東智慧公路，今年更延伸擴充控制範圍自台26線至墾丁，4年來之建置控制範圍達70餘公里，總計控制80餘處幹道路口。

這次投稿ITS世界大會論文，發表屏東縣智慧運輸建置成果，闡述屏東縣如何利用有限之經費規劃最適之偵測設備布設，建構台灣路段最長的智慧化幹道號誌控制系統，並榮獲今年度APAC BEST TECHNICAL PAPER Award最佳論文獎，符合大會主題透過智慧化基礎建設提升運輸效能之目的，可達成減少用路人旅行時間、減少汽車油耗及減少空氣汙染排放等績效，讓世界看見肯定屏東智慧運輸建設成果。

未來屏東縣將持續投入智慧運輸系統建置，並於每年春節、228、清明、端午及中秋等連續假期進行系統運作紓解交通，尤其因應台9線南迴公路通車，於台9線匯入台1線處為關鍵瓶頸路口，將延伸控制範圍及發展因地制宜之控制策略，提升整體運輸效率，打造「屏東智慧公路」。