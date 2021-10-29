入夜瞬間「掉10°C 」最低溫曝！下周明顯回暖時間點出爐

▲北台灣氣溫下探18度。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風帶來明顯涼空氣，各地溫度略微下降，北台灣夜晚低溫下探18度，而中南部要特別注意，入夜後氣溫下降約10度，僅剩20度，與白天暖熱感受差異很大，預計東北風持續到下周四，屆時各地氣溫將明顯回升。

氣象局預報員朱美霖表示，今日受到北方高壓影響，北部、東半部多雲偶雨，基隆北海岸、大台北山區、東半部降雨機率較高，有局部短暫降雨，中南部多雲到晴，午後山區附近有零星小範圍降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明日清晨北方有明顯涼空氣影響台灣，各地氣溫降幅較為明顯，中部以北、東北部約18度，其他地區約20到21度，而明天白天高溫北部、東北部24到25度，中南部則可達30度，日夜溫差較大。

▲北台灣整天涼，中南部早晚溫差大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

東北風將持續影響到下周三，在這期間北方高壓一波波東移，迎風面有短暫降雨，桃園以南、東南部、恆春半島、澎湖、金門有8到9級強陣風，海面有二到三米浪高，周四後轉為偏東風，各地氣溫將會回升。

關於外傳「今年冬天會很冷」的傳言，氣象局簡任技正陳孟詩指出，冬天氣溫將受到反聖嬰現象及北方系統影響，今年有反聖嬰現象的趨勢，一般而言，反聖嬰年東亞冬季風會增強，台灣溫度較低，不過因為去年也是反聖嬰年，今年是反聖嬰第二年，強度不會如去年一樣強，影響力也較低。

而北方系統也是影響台灣冬季氣溫的重要原因，但因為大氣變化很快，最快也要到14天前才有辦法預測，不確定性非常高，因此需要持續觀察。