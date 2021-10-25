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東北風續吹！「這三區」要防較大雨勢　未來一週北部低溫探19度

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲今明兩天迎風面基隆北海岸等地仍要留意較大雨勢發生。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局資訊，今天（10/25）上午8時今年第20颱風「瑪瑙」已生成。上午8時其中心位置在北緯16.2度，東經 139.0度，以每小時29公里速度，向北北西、日本南方海域前進，對台灣無影響。預報員劉宇其表示，瑪瑙颱風目前距離台灣東方海面逾2000公里，持續往北移動，由於對台遙遠評估均無影響。

劉宇其說明，今天起台灣持續受到東北風影響，北部、東半部雲量依舊偏多，迎風面基隆北海岸至宜蘭、大台北山區仍有局部降雨發生，有時降雨較明顯，仍有局部較大雨勢發生機率。整體而言，桃園以北至東半部偶爾仍有局部短暫雨。新竹以南地區則位於東北風背風側，今天開始轉變為多雲到晴的天氣模式。

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受到東北風影響，劉宇其說，今明兩天北台灣高溫約在24至25度間，中南部白天高溫則可回升至30度，南北天氣差異大。但入夜後全台各地均偏涼，尤其北台灣入夜後低溫在19至20度間，中南部則需留意日夜溫差大。

劉宇其談到，目前高壓盤據中國大陸華中地區，預計高壓將逐漸東移出海，但週四至週五間又會再有一波高壓南下並帶來東北風，因此東北風影響的天氣型態預計將持續一整週。

整體而言，劉宇其說，未來一週桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，但降雨量不會太多。北台灣早晚偏涼，中南部則需留意日夜溫差。

▲瑪瑙颱風生成。（圖／氣象局提供）

▲瑪瑙颱風於今日上午8時生成，評估對台無影響。（圖／氣象局提供）

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