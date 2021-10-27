變天「探18°C」時間曝！11月冬季風增強　年底氣溫可能更低

▲明天東北季風增強，氣溫下降。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣穩定，迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北有局部降雨，中南部山區午後有雷陣雨。明天開始東北季風增強，明日深夜到周六清晨低溫最低約18度，周日後水氣再增加。另颱風「瑪瑙」最快於今日增強為中度颱風。氣象專家提醒，11月26日起東亞冬季風明顯比平均值偏強，且會持續到12月整月。

氣象局課長林秉煜表示，未來一周天氣沒有太大變化，今日基隆北海岸、東半部、大台北有局部降雨，今明兩日中南部晴到多雲，山區有午後雷雨，南部平地午後降雨機率也較高，直到周日後水氣才會在稍微增加。

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▲今日各地天氣穩定，迎風面有雨。（圖／氣象局）

明天開始北邊冷空氣增強，周四深夜到周六清晨低溫下降1到2度，白天高溫也是，北部、東北部低溫18到20度，中南部、花東21到23度。

在中南半島的低壓系統已經登陸，而在台灣東邊的颱風瑪瑙未來將北轉往東北移動，對台灣都沒有影響。其中瑪瑙可能在今明兩天增強為中度颱風，但未來兩到三天會再減弱為溫帶氣旋。

▲瑪瑙今天可能變中颱。（圖／氣象局）

氣象專家賈新興在YouTube影片中指出，未來十天降雨以宜蘭、花蓮、台東水氣較多，上述地區雲量偏多、日照相對不足，有零星短暫陣雨，此外也沒有明顯冷空氣南下，白天氣溫舒適、早晚偏涼。

而11月7日後東北季風有可能增強，降溫幅度較大，須持續觀察。另外，東亞冬季風在11月下旬有增強趨勢，11月26日後明顯比氣候平均值偏強，且會持續到12月整月。台灣冬季溫度與東亞冬季風強弱息息相關，因此須密切觀察。

▲周末水氣稍微增加，降雨可能較為明顯。（圖／氣象局）