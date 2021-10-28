東北季風今增強！入夜「氣溫狂跌10°C」　這天起北台灣又迎雨

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北風影響，東半部、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，今日開始東北季風稍微增強，到周六前氣溫略降，入夜後氣溫最低18度，其中中南部日夜溫差高達10度，另外周六後桃園以北降雨機率將會提高。

▲今日天氣偏涼，部分地區有雨。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員徐仲毅表示，今日受到東北風影響，東半部、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，且今天北方高壓東移，東北季風稍微增強，主要影響為海上風浪增大，沿海空曠地區、外島有8到9級強陣風，颱風瑪瑙也會為北海岸、東半部、恆春半島帶來長浪。

▲周六後桃園以北降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

由於東北季風增強所帶來的冷空氣強度不強，因此氣溫下降幅度不大，周六清晨以前早晚感受偏涼，中部以北、東北部低溫18到20度，南部、花東21到23度，空曠地區、接近山區溫度再更低。

高溫部分則比前兩天略降1到2度，北部、宜花白天氣溫24到27度，中南部、台東28到31度，需注意日夜溫差。

降雨方面，由於東北季風影響，東半部、基隆北海岸、恆春半島東側雲多有短暫降雨，西半部則仍是多雲到晴，降雨較少，南部山區、高屏接近山區平地午後可能有雨，但降雨量不多。周六後桃園以北降雨機率將會提高。