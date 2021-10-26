明晚冷空氣再襲台！周末「北台灣雨又變多」　低溫探20°C↓

▲台灣附近有兩大熱帶系統發展中，不過對天氣沒有影響。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日大環境水氣減少，迎風面的大台北、東半部降雨也減少，白天高溫略升至23度，不過明天清晨各地氣溫仍低，低溫約20度，明天晚上再度受到東北風南下影響，強陣風範圍擴大，白天氣溫也會下降，周日開始水氣再增，北台灣又將再度轉為濕涼的天氣。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天迎風面的大台北、東半部雲多，水氣減少，因此降雨較為短暫，基隆北海岸、東半部有局部降雨，大台北地區整天陰天，白天偶爾飄雨，桃園以南則可見陽光，中午過後中部山區、南部接近山區的平地有局部零星陣雨，金門、馬祖、澎湖雲多有時有陽光。

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▲今日北台灣降雨減少。（圖／氣象局）

在氣溫方面，越北邊的地區越為涼爽，大台北白天高溫約23到24度，花東、桃園、新竹約27度，中南部約30到31度，明日天氣與今日類似，明天清晨氣溫較低，大台北、東北部低溫約20到21度，其他地區22到24度。

明天晚上開始另一波東北風開始影響台灣，未來一周都受到強弱不同的東北風影響，氣溫涼爽，今天在東南部、綠島、蘭嶼、恆春半島沿海、桃園以南到雲林、金門、澎湖等地有強陣風，明天開始強陣風強度、範圍都會增大。

▲瑪瑙颱風往日本東方海域前進。（圖／氣象局）

今天起到周五水氣減少，迎風面降雨斷斷續續，不過周日開始到下周一水氣在增加，北部、東半部降雨時間增長。另外今年第20號颱風瑪瑙目前位於鵝鑾鼻東方1900公里，將往北北東朝日本東方海面移動，南海的低氣壓也會往西移動，兩個系統對台灣都沒有影響。