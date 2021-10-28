WHO砸錢幫高端三期　醫：若成果好不進緊急使用清單？他們傻了嗎

記者陳俊宏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）宣布，高端確認獲選「團體試驗疫苗」（Solidarity）疫苗臨床試驗名單。對此，台大感染科前醫師林氏璧認為，高端疫苗的國際認證走出一大步，「WHO花大錢幫你做第三期，然後即使有好成果了，也不讓你進入緊急使用清單？他們是傻了嗎？」

林氏璧27日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，美國入境認證需要打過的疫苗中，目前沒有高端疫苗，而美國會認WHO的疫苗緊急使用清單；接著就傳出高端疫苗，入選WHO主導的疫苗臨床試驗的好消息，從20個疫苗中脫穎而出。

林氏璧表示，這幾個月，連加恩醫師已經六度受邀線上參與WHO的疫苗相關會議，是的，10月25日又多了一次，分享施打高端疫苗後的安全性追蹤資料，以及在《刺胳針呼吸醫學》發表的論文。

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▼國產高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



林氏璧指出，如果高端不受到國際重視，怎麼會屢次應邀分享？其他與會的多半都是已經EUA的疫苗喔，如果高端資料不夠好，怎麼會在20個疫苗中脫穎而出？

林氏璧說，如果能做出成果，你覺得高端疫苗有沒有機會進入WHO的緊急使用清單？這個WHO主導的臨床試驗，是WHO和各受試國衛生部出錢，疫苗公司只有出疫苗，「WHO花大錢幫你做第三期，然後即使有好成果了，也不讓你進入緊急使用清單？他們是傻了嗎？」

林氏璧提到，根據上次和連醫師的訪問，目前高端想取得國際認證有兩條主線，第一，做免疫橋接的三期，取得歐盟EＭA的認證；第二，做傳統三期，做出保護力。

▼施打高端疫苗的民眾。（圖／記者李毓康攝）



文中表示，前者屬於免疫橋接，大概只需做3、4000人，雖然歐盟說他們可以認免疫橋接，畢竟還是無法得知確認的保護力，也許可以拿到EUA，但最後是否能完全上市，目前是不確定的。

林氏璧指出，何美鄉老師也說過，可能終究還是要有傳統三期的資料，因此，高端一直是兩條線在努力的；這個傳統三期要做多久，其實也不一定會很久喔。

林氏璧說，根據Solidarity疫苗臨床試驗計畫書估算，收案4萬人，其中2萬人是對照組，累積150例的確診就可期中分析，也許收案收到一半後再2至4個月左右，就會有初步結果了。

林氏璧表示，加上追蹤兩個月的安全性，樂觀的話也許半年左右，就可以有資料可送各國法規單位了，當然這中間還有很多變數，取決於當地疫情狀態，收案是否順利等等，還有很多需要努力的，但至少是往好的方向走了，加油！

對於高端獲選WHO團體試驗疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，這是值得大家高興的一件事，且對國產疫苗未來發展更是樂觀。