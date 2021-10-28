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WHO砸錢幫高端三期　醫：若成果好不進緊急使用清單？他們傻了嗎

記者陳俊宏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）宣布，高端確認獲選「團體試驗疫苗」（Solidarity）疫苗臨床試驗名單。對此，台大感染科前醫師林氏璧認為，高端疫苗的國際認證走出一大步，「WHO花大錢幫你做第三期，然後即使有好成果了，也不讓你進入緊急使用清單？他們是傻了嗎？」

林氏璧27日在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，美國入境認證需要打過的疫苗中，目前沒有高端疫苗，而美國會認WHO的疫苗緊急使用清單；接著就傳出高端疫苗，入選WHO主導的疫苗臨床試驗的好消息，從20個疫苗中脫穎而出。

林氏璧表示，這幾個月，連加恩醫師已經六度受邀線上參與WHO的疫苗相關會議，是的，10月25日又多了一次，分享施打高端疫苗後的安全性追蹤資料，以及在《刺胳針呼吸醫學》發表的論文。

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▼國產高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

林氏璧指出，如果高端不受到國際重視，怎麼會屢次應邀分享？其他與會的多半都是已經EUA的疫苗喔，如果高端資料不夠好，怎麼會在20個疫苗中脫穎而出？

林氏璧說，如果能做出成果，你覺得高端疫苗有沒有機會進入WHO的緊急使用清單？這個WHO主導的臨床試驗，是WHO和各受試國衛生部出錢，疫苗公司只有出疫苗，「WHO花大錢幫你做第三期，然後即使有好成果了，也不讓你進入緊急使用清單？他們是傻了嗎？」

林氏璧提到，根據上次和連醫師的訪問，目前高端想取得國際認證有兩條主線，第一，做免疫橋接的三期，取得歐盟EＭA的認證；第二，做傳統三期，做出保護力。

▼施打高端疫苗的民眾。（圖／記者李毓康攝）

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

文中表示，前者屬於免疫橋接，大概只需做3、4000人，雖然歐盟說他們可以認免疫橋接，畢竟還是無法得知確認的保護力，也許可以拿到EUA，但最後是否能完全上市，目前是不確定的。

林氏璧指出，何美鄉老師也說過，可能終究還是要有傳統三期的資料，因此，高端一直是兩條線在努力的；這個傳統三期要做多久，其實也不一定會很久喔。

林氏璧說，根據Solidarity疫苗臨床試驗計畫書估算，收案4萬人，其中2萬人是對照組，累積150例的確診就可期中分析，也許收案收到一半後再2至4個月左右，就會有初步結果了。

林氏璧表示，加上追蹤兩個月的安全性，樂觀的話也許半年左右，就可以有資料可送各國法規單位了，當然這中間還有很多變數，取決於當地疫情狀態，收案是否順利等等，還有很多需要努力的，但至少是往好的方向走了，加油！

對於高端獲選WHO團體試驗疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，這是值得大家高興的一件事，且對國產疫苗未來發展更是樂觀。

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