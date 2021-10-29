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連加恩的馬利情緣：請不要忘記馬利！請您有一天能幫助我的國家！

▲▼ 高端 。（圖／資料照）

▲WHO團結試驗疫苗的宗旨，就是要解決全世界的疫苗不均等vaccine inequity問題。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

高端疫苗國際和公共事務處處長連加恩醫生，在接受電視台訪問時表示，高端疫苗現在是WHO的孩子，和窮人站在一起是高端疫苗的使命。連加恩給 WHO的團結試驗疫苗Solidarity Trial Vaccines的「團結」Solidarity，做出三個定義：一是各國團結在一起，共享資源，共同找出最佳的解決方案。二是非富裕國家團結在一起做試驗，跨洲跨國跨人種，包括西非的馬利、亞洲的菲律賓，和南美洲的哥倫比亞三個國家一起進行。三是因為現在做傳統三期試驗，施打安慰劑方式。不同試驗的疫苗進來，安慰劑組是一樣的，一起共用。簡單說，富國出錢出腦出力，窮國出人出力，富國和窮國團結在一起，幫助第三世界的國家。

高端疫苗具有五大被WHO青睞的主要理由之一，就是儲運便利性，冷運冷藏只需2到8度C。一般冰箱就可以放，以及施打的方便性。這樣的疫苗特性相較一些其他疫苗更適合在窮國普遍施打。

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WHO團結試驗疫苗的宗旨，就是要解決全世界的疫苗不均等vaccine inequity問題。我們就是他的孩子，他的戰疫武器儲備。WHO的宗旨，就是跟窮人在一起，跟中低收入開發國家站在一起。因此，當我們入選WHO團結試驗疫苗計畫後，最深層的意涵就是跟WHO站在一起，去幫助中低收入國，幫助這些貧窮人口，跟貧窮人站在一起。

連加恩還說起他和馬利的一段情緣。馬利是他去非洲第一個踏上的非洲大陸國家。他要去布吉納法索，馬利的鄰國，從巴黎坐法航，要先經過馬利首都巴馬科，在巴馬科飛機壞掉，就卡在馬利首都兩小時，才起飛赴任到布吉納法索。他在非洲行醫的最後一年，第三年，要關閉門診，要飛回台灣。進來一個病人，說他是馬利人。問他怎麼在這裡？他說我們的國家太窮太髒太亂太辛苦，只有布吉納法索，Koudougou城有護理學校，他爸爸派他來學護理。當護士以後要回去自己的村子，幫助自己的國家。這個病人，護士學生，馬利人，就送給他一個木雕的大嘴鳥。說這個鳥呢，很會吃魚的，我送給你。「你在布吉納法索，做很多善事，我送你這個大嘴鳥木雕。你帶回去，請你不要忘記馬利。請你有一天有機會可以幫助我的國家。」連加恩說好，會記得。但是多年來，都沒有機會實現這個諾言，直到參與這個團結試驗的籌備，準備，去訓練馬利護士，怎樣打高端疫苗，心裡有很多感觸，原來透過跟WHO站在一起，跟貧窮人站在一起，透過疫苗的試驗，我們有機會去實現這個Taiwan Can Help。

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