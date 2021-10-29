中二補選民進黨下周三拍板人選　林靜儀：我絕不是陳柏惟替代品

▲民進黨國際部主任林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠備戰台中市第二選區立委補選，民進黨台中市黨部主委李天生28日稱「應該是」徵召前立委林靜儀參選，林也回應自己是「好用的工具」必須做好準備；林靜儀29日上午接受廣播媒體專訪時表示，她絕對不會是陳柏惟的替代品，民進黨和台灣基進有團結的共識，並坦言未來勢必面對各種攻擊，「希望把這個地方過去綑綁的不友善價值，把它給鬆綁」，但她不會直接批判顏家。

林靜儀今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」電話連線專訪時表示，外界稱她「女版陳柏惟」，這次補選人選期待是台灣基進也能接受的特質，也許陳吸引大家的地方，自己也有類似，可能說不定吧，不過民進黨本周三才完成提名辦法，需待下周三中執會才會真正提名。

主持人周玉蔻追問，為什麼要先把戶口遷到中二選區？林靜儀回應，因為黨內有很多前輩和同事希望她先遷過去，讓黨中央在評估的時候不要完全沒有可能性，但這個動作不是黨中央指示的；因此先將戶口遷到在烏日執業的同學家。

至於未來輔選團隊，林靜儀表示，陳柏惟辦公室有兩位她以前的助理和同事，假若她參與補選，會希望以前的工作夥伴和基進的夥伴能夠一起打這場仗；周玉蔻追問，是否擔心未來變成陳柏惟的「影子」或「工具人」，可能有各種挑撥？林說，有可能嗎？她還是有自己的特殊性，絕對不會是替代品，所以應該盡快決定人選、確定選舉步調，這段時間有非常多人對這次選舉沮喪，因此團結是共識。

林靜儀強調，面對立委補選選戰，台灣基進和民進黨派出的不是個人，而是彼此共同的價值，要去贏這一場戰；至於未來可能的耳語，她直言，她在大學交了一個男朋友，結婚後離婚了，可能就這樣，對於中年以上的女性參政，可能會面對很多身體和性別的攻擊及侮辱，「但如果我因為這個原因就退縮，對更多女性來說是傷害」。

此外，林靜儀談及，女性參政經常面對各種攻擊，沒有被鼓勵積極從事政治，但是根據研究調查，若女性因此不參加公眾事務，將是整個國家社會的損失，因為女性參政將有機會讓國家政策走向更友善的方向去，不讓女性參政對國家是很不好的事情。

周玉蔻問，倘若林靜儀當選立委，是否邀請陳柏惟擔任辦公室主任？林回應，他絕對不只是這樣的角色，陳柏惟會代表台灣基進在台中地區、中部地區繼續深耕，雖然未來雙方可能會有競爭，但民進黨和基進在台灣價值是夥伴。

林靜儀還說，她在擔任不分區立委期間，是少數擔任黨團幹部、必須參與攻防、政策辯護的不分區立委，疫情期間，因為較其他感染科醫師更有空且熟悉面對媒體，所以常常應邀上節目說明防疫政策，很多病人都會說，看到自己在政論節目的說法，對醫療知識更了解。

周玉蔻問及，林靜儀是否有派系？林笑說，她沒有派系，過去沒有考慮選舉，沒有必要特別加入某個派系，也沒有人來找過她，可能覺得自己不太受控吧。

周玉蔻再問，林靜儀在跟國民黨前立委顏寬恒當同事的時候有沒有深刻的感覺和印象？林直言，「其實不太有欸」，她是不分區比較關心在議題，顏則關注地方事務，雙方比較不會有交集，唯一有交集可能是討論《民法》修法將女性結婚年齡拉到18歲，是唯一有交集的一題。