金門獲「2021永續城市」3大獎　楊鎮浯：感謝鄉親支持

▲由今周刊舉辦的2021SDGs永續城市調查結果出爐，金門縣在21個參與調查的縣市中表現突出，榮獲三項大獎的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱筱茜／台北報導

《今周刊》27日舉行「2021年永續城市調查」記者會，金門縣不僅在非六都組中獲得「永續城市特優獎」，更拿下「環境力特別傑出獎」以及「最佳防疫表現獎」，一共三個獎項，楊鎮浯縣長也親自出席受獎表示，感謝廣大鄉親的支持與肯定，在各項努力下所獲得的成果。

楊鎮浯縣長在受訪時表示，金門在永續發展方面，更看重的是不遺漏島嶼任何一個角落跟島嶼上任何一個人，這次能獲獎，感謝今周刊團隊給予肯定，同時也會繼續努力，讓金門成為台灣最驕傲的一個島嶼。

▲金門縣長楊鎮浯代表縣府出席領獎。（圖／記者湯興漢攝）

▲金門縣長楊鎮浯推動環境永續不遺餘力，參與廚餘堆肥成果展示。（圖／金門縣政府提供）

▲金門縣長楊鎮浯推動海廢保麗龍回收再利用計畫，創造永續環境經營。（圖／金門縣政府提供）

金門的「環境力」在非六都中奪冠，楊鎮浯縣長進一步提到，金門近年來重視循環經濟、低碳島計畫，同時投入再生能源領域，朝向綠色永續大步前進，這可能是拿下「環境力特別傑出獎」的主因。

金門縣目前仍是全國22縣市中唯一的「淨零」，並且在這次的評比中，獲得「最佳防疫表現獎」，楊鎮浯縣長表示，能有這樣的表現，感謝在機場執行快篩將近五個月的同仁，也再次謝謝所有醫護及縣府團隊同仁的犧牲奉獻，以及全體鄉親、旅客的體諒與包容。

▲金門縣長楊鎮浯表示，感謝廣大鄉親支持相關政策。（圖／記者湯興漢攝）

《今周刊》以聯合國SDGs十七項永續發展指標為基礎，評比六都市政表現，2021年更進一步擴大到SDGs永續目標，舉辦「六都永續城市」評比調查，2021年更進一步擴大進行21縣市（不含連江縣)，以社會力、經濟力、環境力三面向調查58項統計指標，以及納入民眾對該縣市永續表現的滿意度，分別於六都、非六都組頒發「永續城市特優獎」、「永續城市優等獎」、「社會力、經濟力、環境力特別傑出獎」、「最佳首長信任獎」，同時就去年以來各縣市在防疫上的表現頒發「最佳防疫表現獎」等總計七個獎項。