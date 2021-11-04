我精蟲減少！建築副理控：兒時遭調查局植入晶片...找徵信社更慘

▲蔡姓建築工程師副理指控腦中遭調查局植入晶片，讓他性功能減弱精蟲減少，甚至跑到國際法庭陳情。（示意圖／路透社）

記者黃宥寧／台北報導

蔡姓建築工程師且擔任副理職位，他指控童年遭調查局擄走，腦部被植入晶片，害他被控制思及性功能也遭控制，導致他精蟲減少、膝下無子，更向國際法庭陳情，並委託徵信社到調查局蒐證，欲確定國際法庭是否有為他展開調查，後來徵信社認為有問題，向調查局檢舉，經約談後被依違反《國家情報工作法》從事情報工作而刺探送辦，台北地檢署偵結，認罪證不足予以不起訴。

從小住金門的蔡姓男子（49歲）擁有一份好工作，但他認為兒時約3歲左右在家門口玩耍，慘遭2名調查員挾持擄走，甚至在他腦中植入晶片，多年後他前往台大等醫院就醫，被診斷出精神分裂症，後來2005年他因為考試來台灣補習，腦中卻不斷有個聲音一直對他說「你死期快到了！你死期快到了！」他當下認為應該是小時候被調查局植入晶片的關係。

蔡男表示，腦中晶片控制他的身體、心理，導致他精神不濟，甚至連性功能都遭控制，害他精蟲變得相當少，甚至沒有一男半女，造成他莫大的遺憾與恨。

據悉，他從2006年起到處陳情，包含寫信到總統府陳情、聯合國、國際刑事法庭，能陳情的機關他都去一遍，甚至還向美國正副總統、加拿大等各國議員，後來他驚訝發現自己網路竟遭封鎖，無法再與外界聯繫。

蔡男最後向國際法庭陳情，去年10月為了想確定國際法庭是不是真的有聽見他的訴求派人來台調查，竟花錢找徵信社到調查局本部拍攝調查官識別證，想默默提供給國際法庭，後來徵信社發覺這個要求很詭異，並進一步向調查局反應這件事。

後來調查局新北市調查處認為，因調查官具有情報員身分，蔡男的行為已經違反對本國從事情報工作而刺探、收集、洩漏或交付資訊者，對此報請台北地檢署指揮偵辦，後來檢察官從他的手機、及他傳給別人的簡訊，一度還以為他是不是大陸派來的間諜，後來也沒搜索到調查局任何人事物相關證據。

蔡男後來委屈向檢察官表示，「我很慘！這一生都被調查員控制，我只是想找一個答案」，後來檢察官認為無其他客觀積極證據佐證，難認蔡男有違反國家情報工作，偵結將蔡男不起訴。