「今日起、金日啟」金門青年發展中心揭牌　要讓青年返家圓夢

▲金門縣青年發展中心「今日起、金日啟」啟動揭牌儀式。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

為整合青年政策與妥善利用資源，以能更全面照顧到就學、就業、返鄉甚至是創業的青年朋友，金門縣政府29日舉辦啟動成立金門縣青年發展中心揭牌儀式。活動主題「今日起、金日啟」代表著今日起金門青年的夢想就要啟航，金門縣長楊鎮浯攜手團隊，深盼讓外流青年有機會回家。

▲楊鎮浯指出，成立「金門縣青年發展中心」希望協助青年返鄉，政府將成為最堅強的靠山。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯在活動中發佈首任青年發展中心執行長，由現年33歲的翁紹輝出任；翁紹輝畢業於國立成功大學都市計畫碩士，曾任職於國民黨中央青年部主任，積極投入公眾事務與青年議題，且跟隨時代脈動經營自媒體皆有亮眼表現；縣府也期待他能借助過去經驗與所學為地區青年事務帶來新氣象與貢獻。



楊鎮浯致詞時表示，過去三年，縣府催生了三創服務平台，打造了創業支援服務體系、建立一站式服務據點，也與公部門以外單位建立連結與合作，成功幫助許多青年返鄉創業，這一年更積極推動電商整合服務，協助地區業者度過疫情面臨的挑戰。

▲楊鎮浯在活動中發佈首任青年發展中心執行長，由現年33歲的翁紹輝（右）出任。（圖／記者林名揚翻攝）

然而青年議題越趨廣泛，楊鎮浯認為，一個城市的發展需要有更多的創意與活力，青年政策一直是縣府團隊重視且持續在做，因此縣府主動且積極的檢討與調整青年政策走向，因而有了整合中央與地方資源及各局處青年相關政策的單位成立、也就是「金門縣青年發展中心」。



其成立使命就是希望協助返鄉青年、移居青年或就學青年，能夠以金門做為創業、就業、實現夢想的舞台，使青年朋友們如虎添翼，享有更完善的支援，政府一定做他們的靠山。



翁紹輝則闡述青年發展中心未來工作重點，包含營運一站式服務、創業諮詢、成立青年參與平台、整合行銷策略，並表示青年工作包羅萬象，只有勇敢去嘗試才有成功的可能。

▲▼金門縣青年發展中心啟動揭牌儀式現場。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣青年發展中心設立四大重點任務：



1.營運一站式服務：整合三創服務平台，提供就學、就業、創業諮詢服務與相關政府補助計畫媒合。另外就「回鄉」、「留鄉」需求之青年，將整合勞動部以及相關政策與資源，讓這些漂泊在外的金門子弟能無後顧之憂回到家鄉奮鬥。



2.創業諮詢：採「創業門診概念」，聘請會計師、產業顧問透過平台以預約制等方式，公告民眾周知提供這項服務。



3.成立青年參與平台：透過線上模式彙整青年熱門議題及青年意見作為政策推動參考，並請相關業務單位如社會處、建設處、教育處等局處成立工作群組，以青發中心為主進行跨部門橫向溝通，透過平台追蹤、執行、反饋青年提出的意見，並即時提供縣府青年政策訊息俾利政策宣導。另青年政策往往非單一局處所能含括執行，青年發展中心也將扮演起水平整合分工的重要角色，讓各項政策能發揮最大效益且使青年真正有感。

4.整合行銷策略：將涉及青年政策有關之政府政策、中央與地方補助計畫等，透過各種行銷媒介讓資訊能有效傳達，讓中央與地方政府各項資源能挹注到青年創業、青年返鄉、青年留鄉，進而使相關計畫獲得更大效益。