金門縣政府鼓勵生育　積極力推友善托育環境

▲金門縣長楊鎮浯參加金城公辦民營托嬰中心開幕儀式。

圖、文／金門縣政府提供

金門縣政府為完善的托育資源，致力減少家庭養兒育女的各項負擔，自108年起陸續佈建公辦民營托嬰中心及社區公共托育家園，成果顯著，公辦民營托嬰中心的收托比為1:5，可收托人數為12名以上0-2歲嬰幼兒；而社區公共托育家園屬於小型托嬰中心，收托人數上限為12名，其收托人數雖較少，但其結合了托嬰中心與居家托育之優勢，收托比更達1:3，提供價格合宜、安全無虞、小型社區化的類家庭照顧模式，可說是麻雀雖小，但五臟俱全。

金門縣政府指出，有鑑於近年來少子女化現象漸趨嚴竣，為鼓勵生育，營造平價及友善的托育環境，讓家長安心就業、減輕經濟負擔，使幼兒享有安全舒適之照顧環境，縣長楊鎮浯特別重視建置托嬰中心，讓家長有多元的育兒方式可選擇。

▲金門縣后頭社區公共托育家園。

社會處說明，截至110年9月底未滿2歲幼兒共計1,887人，在108年以前僅有1家公私協力托嬰中心且於同年歇業，為避免服務無法銜接，積極於尋覓據點並陸續完成佈建，於108年9月完成金湖公辦民營托嬰中心，可收托人數為79名;110年5月完成金城公辦民營托嬰中心，可收托25名0-2歲嬰幼兒；110年8月完成東沙社區公共托育家園及后頭社區公共托育家園。後續更規劃111年於金沙鎮太武社區活動中心2樓佈建社區公共托育家園，以逐步規劃完善托育地圖。在縣府努力下，金門縣目前可收托228名0-2歲嬰幼兒。

▲金門縣東沙社區公共托育家園。

不論是公辦民營托嬰中心抑或社區公共托育家園，縣府透過制定合理收托價格，提供優質托育服務，透過活化空間修、繕建物，提供家長具有在地化、近便性及優質之整合性托育服務網絡，降低家長經濟負擔與提升服務品質，及保障托育人員薪資。

社會處進一步表示，托嬰中心收托對象為滿2足月至未滿2歲嬰幼兒為主。提供的服務項目將依嬰幼兒個別需求提供生活照顧、發展學習、衛生保健、親職教育及支持家庭功能、記錄兒童生活成長與諮詢及轉介及其他有益兒童身心健全發展等服務。

▲金門縣金城公辦民營托嬰中心。