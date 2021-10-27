高雄六都第一！北市「防疫表現」最後一名　柯文哲：台灣驚奇之島

▲台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安、金門縣長楊鎮浯等縣市首長出席《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲27日下午出席《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會，該項調查結果顯示，北市環境力部分拿下最高分，但防疫表現滿意度、施政表現滿意度、未來施政表現信心程度都墊底。被問到防疫表現上拿到最後一名是否會驚訝？柯文哲說，「台灣是個充滿驚訝的國家，不是嗎？」、「台灣驚奇之島啊！」

柯文哲27日出席《今周刊》「SDGs永續城市調查結果」公布記者會，台北市環境力部分拿下最高分，環境力、社會力和經濟力總評比與新北市一同拿下特優，經濟力拿下六都第四，社會力是六都第三，但防疫表現滿意度、施政表現滿意度、未來1年半施政表現信心程度都是全台最後，而行政效率及服務品質滿意度分數則是六都最後。

針對信任度、防疫表現都是六都最低，柯文哲表示，這種數據都很難判讀，「不曉得，就跟聯考一樣很多科，有擅長的，也有不擅長的科目。」不過長期以來北市幾乎所有評比，若客觀都是第一，主觀指標都很後面，「這不是第一次，每次都這樣。」

至於防疫表現拿到最後一名，且還輸給高雄市，柯文哲回應，「台灣是個充滿驚訝的國家，不是嗎？台灣驚奇之島啊！」