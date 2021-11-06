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陳玉珍變漂亮了！現身「相揪來金門享好康」活動　成全場焦點

▲▼相揪來金門商圈 行動支付享好康消費回饋200。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳玉珍現身活動，亮麗外型成為全場民眾焦點。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

經濟部昨日（11月5日）下午2時，假金沙戲院前辦理「相揪來金門，商圈享好康」活動，經濟部中小企業處處長何晉滄、立法委員陳玉珍、縣府秘書長陳朝金、金沙鎮鎮長吳有家、議員李應文、陳志龍以及支付業者及商圈代表等宣佈各項優惠。其中陳玉珍現身時身材纖細、且氣色紅潤，整個人明顯亮麗不少，成了全場活動焦點。

有鑑於地區觀光主要仰賴外來遊客，今年受新冠肺炎疫情影響（Covid-19）尤其小三通停航後，金門商圈遭受嚴重衝擊。經濟部為鼓勵民眾來金觀光及促進消費，特別結合經濟部、交通部觀光局、金門縣政府、在地商圈與店家及支付業者共同推出優惠方案，以帶動金門商圈買氣，活絡在地店家商機。並於昨日下午2時起假金沙戲院前辦理「相揪來金門，商圈享好康」活動記者會。

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經濟部中小企業處處長何晉滄、立法委員陳玉珍、縣府秘書長陳朝金、金沙鎮鎮長吳有家、議員李應文、陳志龍、交通部觀光局組長劉士銘、中衛發展中心協理林孟麗、一卡通副總經理林百鍊、街口支付副總黃峰昶、PI錢包總監程偉展、台灣PAY金門分行經理李水朝、金城分行經理李華芳、禾盟公司總經理林上人、金城鎮後浦商圈發展協會理事長吳伯揚、沙美商圈產業發展協會理事長王添泉、烈嶼鄉商圈發展協會理事長林長征等出席，共同宣佈各項好康。

▲▼相揪來金門商圈 行動支付享好康消費回饋200。（圖／記者林名揚翻攝）

經濟部中小企業處處長何晉滄說明指出，即日起至110年12月31日止，民眾來金旅遊，凡使用台灣PAY、街口、Pi錢包及Line Pay Money等行動支付，至指定商圈店家消費，可獲得回饋200元。各行動支付方案都可於活動頁面查詢，歡迎民眾多加使用，活絡金門經濟。響應活動個人的數位五倍券也可在金門消費。

除了民眾可享好康外，經濟部商業司也推出有稅籍登記的小規模營業人之店家，可申請使用行動支付，每店家給予1,800元之補助。所謂小規模營業人，指平均月銷售額未達財政部規定標準而按查定課徵營業稅之小店家。只要使用行政院振興五倍券合作之行動支付服務（包含台灣Pay、LINE Pay Money、PI錢包、街口支付、歐付寶、悠遊付、icash Pay、橘子支付）者，即可於11月1日起至111年2月28日止，檢附申請文件，以線上方式申請補助新臺幣1,800元，歡迎至「經濟部推動小規模營業人使用行動支付補助申請平台」申請。

最後，在地亦有加碼「金門大禮包」抽獎活動，凡於活動期間，在金城後浦商圈、金沙沙美商圈，以及小金門的烈嶼商圈，推出凡使用行動支付於金門消費滿1,000元，即可參加抽獎，獎品價值最高2,000元，預計抽出30名幸運兒，歡迎遊客來金旅遊，在體驗及消費中，感受金門豐富的人文之美。 立委陳玉珍指出，感謝經濟部長王美花在聽取她的建言，了解疫情對金門造成之衝擊後，由中小企業處策辦此次行動支付優惠方案，不只遊客，在地鄉親也可使用，希望漸漸復甦的商業旅遊活動，能夠再吸引人潮到金門，帶來消費，為各個商圈之商家帶來實質之效益。

縣府秘書長陳朝金也轉達縣長楊鎮浯對活動之支持，以及說明在縣府支持下普發5千元以及中央及地方5+3振興券，以及再次行銷縣府目前推出「2021金門369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動，希望能吸引更多人潮來金，把錢留在金門，活絡停滯已久的觀光和經濟。電子支付已是時代潮流，期盼在縣府、議會及立委辦公室及各商圈合作下，能順利推動電子支付。

金沙鎮鎮長吳有家也為沙美商圈請命，希望縣府369來金旅遊振興抽獎方案，也能增加到金沙領300元優惠券，加上電子支付之趨勢，讓金沙也感受到這波後疫情時代的經濟效益。

▲▼相揪來金門商圈 行動支付享好康消費回饋200。（圖／記者林名揚翻攝）

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