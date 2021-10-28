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「5.3億錢磚」堆地上超壯觀！嘉市普發2千消費金…點鈔畫面曝光

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市府將於30日、31日連2天普發市民2千元振興消費金！市府設置119個消費金發放所，讓市民分流領取、避開人潮也省去等候時間，兼具落實防疫措施。黃敏惠市長為求慎重起見，28日特前往台灣銀行點交5.3億現鈔，同時慰問第一線辛苦工作的同仁，也提醒市民朋友，依照通知單上的發放所地點，攜帶身分證、印章到指定地點領取。

▲▼嘉義市長黃敏惠前往台銀點鈔，只見5.3億現金錢磚堆放在地上，畫面相當驚人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼嘉義市長黃敏惠前往台銀點鈔，只見5.3億現金錢磚堆放在地上，畫面相當驚人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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▲▼嘉義市長黃敏惠前往台銀點鈔，只見5.3億現金錢磚堆放在地上，畫面相當驚人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠市長強調，嘉義市撙節支出、善用歲計盈餘，不舉債、不排擠今年預算，與市民朋友一起度過疫情難關，以戰戰兢兢、小心翼翼的態度，把2千元振興消費金送到每位市民手上，這不僅是紓困、也是振興地方經濟，更是協助在地產業疫後振興、升級轉型，讓嘉義市不斷提升、繼續往前走。

▲▼嘉義市長黃敏惠前往台銀點鈔，只見5.3億現金錢磚堆放在地上，畫面相當驚人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠市長指出，發放2千元振興消費金的工程浩大，感謝幕後許多人的付出與及努力，包含有台灣銀行提供良好場域，在安全第一的前提下，順利完成交付與點鈔任務、市警局出動多名警力全程戒護、過程嚴謹審慎，以及每位投入發放作業的工作人員等，更感謝市民朋友配合，只要依照步驟、提供完整的資料，一定能領取2千元振興消費金。

▲▼嘉義市長黃敏惠前往台銀點鈔，只見5.3億現金錢磚堆放在地上，畫面相當驚人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

民政處表示，普發消費金有幾個階段，市民朋友這周末可依照通知單，前往發放所領取外，另於11月份的每週五及週六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬之聯合里辦公處領取消費金。若是都沒有辦法現場親領，也可以利用轉帳匯款。

轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網下載，需要利用轉帳的市民朋友屆時請下載填寫，依照市府說明時間提供資料，辦理未來消費金轉帳作業，預計12月20日後將消費金撥款入帳。

▲▼嘉義市長黃敏惠前往台銀點鈔，只見5.3億現金錢磚堆放在地上，畫面相當驚人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

建設處表示，消費金2000元的發放對象是110年8月24日(含)前設籍之嘉義市民，8月24日(含)前出生的小BABY也可以領。請依照通知單說明，選擇10月30、31日至發放所領取；或者11月至聯合里辦公處領取；或者申請轉帳領取。市府也特別提醒，如果逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。

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