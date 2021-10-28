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社會 社會焦點 保障人權

涉毒被逮低聲說「我懷孕了」　議員千金無保請回男友6萬交保

記者陳以昇、白珈陽／綜合報導

新北市新莊警分局日前在網路巡邏時，發現社群軟體跳出疑似販毒廣告，經警方相約交易時，逮捕一對毒鴛鴦，起獲毒品安非他命、搖頭丸等物，其中女毒販還低聲說「我懷孕了！」，更扯的是，遞出一張名片，上面寫著「史雪燕議員助理」，細問下竟是南投縣史議員女兒，訊後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，事後男子6萬元交保，議員女兒請回。

▲南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，新莊警分局執行網路巡邏，見到一則茶葉廣告，販賣鐵觀音茶2斤4000元，「絕望（無）僅有．綠寶石 歡迎詢問」，不符合市價的茶葉價錢，及含有暗語的廣告宣傳，讓警方懷疑是毒品販賣，經聯繫後相約在台中碰面交易。

▼新莊分局警方在社群軟體貼販毒廣告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕，事後史雪燕議員開記者會喊冤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

15日凌晨，警方驅車南下，約定在台中市北屯區崇德十路面交，當時27歲黃姓男子開著車，載著坐副駕駛座的22歲林女，喬裝購毒的警員坐進車內，就在林女拿出搖頭丸時，埋伏的其他警員一湧而上，將2人逮捕，起獲6顆搖頭丸、10克安非他命。

▼警方起獲毒品安非他命、搖頭丸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕，事後史雪燕議員開記者會喊冤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

就在2人被逮捕坐上偵防車後，林女低聲地說「我懷孕了」，還遞出一張名片，上面印著「史雪燕議員助理」，細問後原來竟是南投縣議員史雪燕的親生女兒，但警訊後仍依販賣毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方認為黃男涉嫌重大以6萬元交保並向上溯源，林女則無保飭回。

▼黃男開著載著林女 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕，事後史雪燕議員開記者會喊冤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕，事後史雪燕議員開記者會喊冤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

南投縣議員史雪燕得知後，28日下午3時許偕女兒召開記者會，林女表示自己交友不慎影響社會觀感相當抱歉；另外並沒有拿出名片對警方施壓，是警方搜包包時發現的；更否認參與販毒，直說與黃男只是朋友關係，當時外出買晚餐，不知道車上有違禁品，更沒有交易販賣。

▼南投縣議員史雪燕與女兒召開記者會。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼南投縣議員女兒涉嫌販毒，被新莊分局警方逮捕，事後史雪燕議員開記者會喊冤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

史雪燕議員也透露丈夫癌逝後，加上與女兒並沒有住一起，疏於管教，對她交友狀況也有疏忽，但面對女兒涉及販毒一事，強調並無此事，會全力配合檢警調查，還他女兒清白。

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