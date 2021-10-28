高鐵「紙本五倍券」優惠加碼！12／29前持券搭車　滿千送5折車票

▲高鐵推出五倍券優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院推出振興五倍券，台灣高鐵公司祭出紙本、數位五倍券等多項優惠。高鐵今日宣佈，紙本券滿額送專案將再加贈5萬張「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，並延長活動期限至12月29日。另外，11月8日起回復自由座服務及增班至每週1016班次，會員於11月8日至10日搭車贈1,000點紅利點數。

高鐵公司表示，考量「振興五倍券」專案推出後持續受到旅客好評，同時第二梯次紙本振興五倍券11月8日起方可領券使用，特別延長「紙本券滿額送」活動時間，由原10月31日展延至12月29日。

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凡TGo會員於活動期間內至高鐵各車站售票窗口購票，單次使用五倍券金額滿1,000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張，滿2,000元送2張，依此類推，每人每次最多贈送5張，限下次購票時使用，且由原限量10萬張加碼至15萬張，送完為止。

▲高鐵11/8起恢復販售自由座。（圖／記者李毓康攝）

另外，TGo會員每月享指定車次標準車廂對號座88折優惠2張的「月月Go有禮」專案，11月8日起至12月底前適用指定車次再加碼，近4成班次可享優惠；指定會員（帳戶專屬活動顯示優惠訊息者）再享12月底前標準車廂對號座購票8折起驚喜優惠，不限車次，每人限換購2張。

高鐵自11月8日起，每週班次將增加至1016班次，並同步回復提供自由座服務，期以更加充足的運能，提供旅客便捷的旅運服務。持有定期票、回數票及悠遊聯名卡/一卡通聯名卡的旅客，11月8日起即可使用票卡直接感應進站搭乘當日各車次自由座。

凡TGo會員於11月8日至10日搭乘高鐵，不限區間，即可獲贈1,000點紅利點數，不論車票、商品、旅遊都能使用TGo點數兌換。