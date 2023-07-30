南北隔空交火！游淑慧轟「前瞻」分配不公　高雄綠議員回擊　

▲國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，圖為游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台北市議員游淑慧批評前瞻基礎建設補助預算分配不公，高雄市議員林智鴻批評，從游淑慧的質疑看來，她不僅不懂「前瞻計畫」平衡城鄉差距的本質，也如井底之蛙般對其他縣市亟需經費充實基礎建設的現況一無所知，而上月才表態「希望得到柯主席支持」的游，此刻跟著民眾黨主席柯文哲的腳步助攻前瞻計畫，林智鴻呼籲游淑慧乾脆「棄藍投白」不要留在國民黨當柯文哲的「內應」。

林智鴻認為，北市府整體資產超過11兆，一年總預算就比高雄多出整整340億，而曾任台北市長的柯文哲過去口出「鄉下有鄉下的樣子」，現在醜化「前瞻是錢沾」，都是用天龍視角歧視其他縣市，用政治有色眼鏡阻礙高雄進步，如今游跟隨柯的腳步「拿香跟拜」欺負高雄。

▲高雄市議員邱俊憲（左）跟林智鴻（右）同步發文 。（合成圖／翻攝議員臉書）

林智鴻也說，游淑慧「不爽」前鎮漁港爭取到81億改建經費，但實際上，該漁港是全台灣漁獲量最大，船舶噸位最高的漁港，供應範圍更達全台灣，包含台北市在內，他諷刺游淑慧如果反對該案，未來請帶頭抵制從高雄進口的海鮮，並應促請北市府管轄的台北漁產運銷公司應評估獨立興建碼頭，替游淑慧進口不經高雄的「天龍國專屬」海鮮。

同樣高雄市議員邱俊憲也發文表示，「錯亂的預算比較方式，凸顯出是失格的台北市議員，為了拉抬自己立委選情，刻意扭曲前瞻各項補助計畫的用意」，邱俊憲指出，「台北市這位議員去脈絡化的以單一數字刻意忽視背後複雜的審議程序，批評高雄為什麼爭取到比較多預算時，質疑「身為台北市議員的她，應是詢問臺北市政府是否有提出相對應的計劃，而不是現在為了自己的立委選情，胡亂批評持續努力爭取中央任何可能補助的其他縣市，或許為了掩飾當時她的不用心監督，這位台北市議員，現在看來，是在偏袒當時不認真爭取預算的柯文哲市政府，而在責罵努力爭取預算的高雄市政府！」



邱俊憲批評：「為了自己的選戰聲勢，而來否定其他縣市長期以來的努力，身為台北市的市議員，這樣的方式，真的很要不得。」