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阿姨我想靠自己努力！小鮮肉拒每月20萬包養　存30萬圓隆鼻夢

記者吳奕靖／高雄報導

一名25歲的調酒師近期靠自己存了30萬，圓了「隆鼻」的夢，雖然從大學畢業就開始存錢，花了快2年多的時間才存夠，不過能夠靠自己努力達成目標，覺得很踏實，也不會後悔過程中，拒絕一名40歲的美魔女姊姊提出一個月20萬的包養誘惑。

▲25歲的Alex說自己在擔任調酒師期間，拒絕一個月20萬的包養 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Ace說整形之後，自己覺得在路上走的時候，回頭率增加了 。（圖／記者吳奕靖攝）

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Ace在3年前從大學畢業後就擔任調酒師，他回想這3年當中，遇到一名40歲的美魔女，「她是一名坐在吧台的一名客人，她意思就是做這個工作很辛苦，也沒有辦法賺很多錢，她有說願不願意陪她去應酬、陪她參加一些社交場合，就說一個月會開20萬左右。」Ace說自己想這種情節只有在電視劇、電影當中才會遇到，真的很不切實際，發生在自己身上會覺得懷疑是不是要騙人，所以當下第一個反應就是拒絕，自己會慢慢賺。

▲25歲的Alex說自己在擔任調酒師期間，拒絕一個月20萬的包養 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Ace說自己在擔任調酒師期間，拒絕一個月20萬的包養 。（圖／當事人提供）

至於他為何要慢慢賺錢、存錢的目的是什麼？Ace大方承認就是要隆鼻，而且近期已經圓夢，「現在走在路上回頭率比以往更高一點，因為以前就是覺得自己長得不難看，是算好看的，現在做完鼻子，回頭率增加，感覺就更吸睛一點。」不靠別人，夠靠自己圓夢，心裡非常踏實，雖然存錢的過程當中都快成為「月光族」，還是逼迫自己月存1萬，雖然圓夢腳步走得慢，但也抵達了。

整形名醫邱浚彥提醒，現在不少人有「容貌焦慮」因此選擇整形，不過個人魅力主要來自於自信，切記不要因為焦慮而盲目整，只要針對臉部細微的瑕疵進行微調，就能提升整體美感，擺脫容貌焦慮、變得更有自信，若是要隆鼻，建議整形之前還是要跟醫師討論、評估。

▲25歲的Alex說自己在擔任調酒師期間，拒絕一個月20萬的包養 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Ace慢慢存錢，一圓隆鼻夢 。（圖／記者吳奕靖攝）

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