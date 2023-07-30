8旬翁金門大橋落海5天！警消派遣7車3船　全村動員搜救中

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門26日正值蘇芮颱風侵襲，80歲李姓老翁騎機車出門後失蹤，機車則遺落在金門大橋上，警方獲報初判老翁落水，但經海上船艇搜索及徒步地毯式搜索後，仍未找到人。消防局今(30)早又派遣各式救災車輛7輛、IRB船艇3艘及人員17名前往現場，協同警方、公所及志工等數十名，全力進行岸際搜索，希望能盡快找到老翁蹤跡。



▲金門80歲老翁疑似落水5天，經警消人員搜尋仍未找到。（圖／林名揚翻攝）

李姓老翁26日清晨5時許騎機車外出，卻一直未返家，期間正值杜蘇芮颱風侵襲金門，讓家屬十分擔心，請求縣警局協尋，警方於金門大橋上尋獲老翁機車，初判有落水可能，隨即通報消防局、海(岸)巡協助搜索。

經警察局、消防局、海(岸)巡、鄉鎮公所及社區志工團體等各單位齊力協尋，縣府也指示消防局及海(岸)巡等救援單位，於海象較為穩定時，即刻全力於大橋周邊水域及岸際，分別進行海上船艇搜索及徒步地毯式搜索。並由消防局協請警方製作協尋專刊，協調本縣紅十字會轉發給陸方海事及紅十字會部門進行協助，也協調海(岸)巡於海上及岸際同步配合協助搜索，但仍搜尋未果。

消防局於今(30)日上午10時許，再度派遣第一大隊、金城、金寧及烈嶼分隊各式救災車輛7輛、IRB船艇3艘及人員17名前往現場協助搜尋。經評估海流、風向、風速、潮汐等各項資訊後，於金門大橋湖下端旁設立指揮站，並於大橋湖下段及烈嶼后頭段下艇IRB三艘，分別沿大橋周邊及海岸線行駛，於海面進行搜尋任務；另外岸際搜索人員則攜帶救生裝備，沿大橋兩端左右岸際各1公里徒步搜索，並於14時許協同警方、消防局、海岸巡、古寧頭社區、湖峰社區、四埔社區等單位，展開海岸際聯合搜索。