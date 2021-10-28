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邪教教主囚百人誘集體殉道　遭逮搭警車出庭翻車離奇死

牙買加邪教領袖凱文史密斯日前遭逮，在搭乘警車出庭途中竟因車禍過世。（翻攝Kevin O Smith Facebook）

▲惡名昭彰的牙買加邪教領袖凱文史密斯（Kevin O Smith），日前號召了上百位教徒，要求眾人身穿白袍，集體自殺殉道以祈求上天堂，好險被當地警察事前攔截，一舉搗毀邪教教堂內部，拯救了上百位無辜信徒。

圖文／鏡週刊

據外媒報導，凱文史密斯的教團「Pathways International Kingdom Restoration Ministries」，遭舉報透過洗腦、暴力囚禁等方式，在教堂內至少殺害了2位信徒後，日前他召集所有信徒，要求眾人身著白袍，並集體向他下跪祈求賜死，透過群體殉道祈願上天堂，但當地警方早已接獲通報，牙買加警方在上週日（17日）破門而入，從位於蒙特哥灣（Montego Bay）的教堂中，解救了上百位信徒，並逮捕了教主凱文史密斯和多位教團幹部。

凱文史密斯的邪教在當地勢力龐大。（翻攝Kevin O Smith Facebook）

一位獲救的信徒表示，凱文史密斯曾不斷宣稱洪水將來臨，並聲稱各種災難會降臨全球，散播恐懼逼迫眾人對他效忠後，要求所有人不得持有手機，必須在教堂內集體生活，直到目睹了多位反抗的信徒，遭到他以殘忍的手段殺害後，才有人偷偷私自報警。

僥倖逃過一劫的信徒，受訪時害怕地表示：「我們遭逼迫要對他效忠，並被他灌輸了許多扭曲的聖經教義，任何稍有不服從的人，便會被他派人嚴刑拷打，我們每天都活在恐懼之中，已經很久沒有好好的睡覺或吃一頓飯了。」他也透露凱文史密斯的邪教惡行，在當地早已行之有年。

據逃出的信徒表示，一位39歲的上班族塔諾卡加德納（Tanecka Gardner），是第一位遭割喉殺害的信徒，之後有多位信徒因不服管教，遭到嚴刑痛毆死亡，而因警方到場前，所有信徒已被要求絕食2天，如果警方慢一步到來，後果恐將不堪設想，許多奄奄一息的信徒獲救後，也已被緊急送往醫院治療。

邪教教堂內部的活動情形。（翻攝Kevin O Smith Facebook）

遭逮補的凱文史密斯被以一級謀殺罪、非法監禁和二級傷害等多項罪名起訴，但他日前搭乘警車，在前往法庭的路途中，竟因車禍翻覆過世，駕駛座的警員也當場身亡，儘管教主已確定身故，但因該教團在當地勢力龐大，警方仍在著手調查，是否有其他有力的地方人士，也參與了教團犯案。

安心專線：1925（24小時）

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