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5女學生吃鍋！借打火機慶生後「偷給小紙條」　老闆一看隔天衝醫院

中國火鍋店老闆日前收到女客人留下紙條，讓他直呼暖心。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

現代服務業多半強調以客為尊，導致業者不時會遇到「奧客」鬧事，但也不是沒有心地善良的消費者。日前中國一群女學生到火鍋店用餐，偷偷塞了張小紙條給店家，老闆直到忙完才好奇打開。本以為會是給餐廳的建議，沒想到卻是學生們的善意提醒，讓老闆有所警惕，隔天趕緊到醫院檢查。

綜合中媒報導，火鍋店老闆表示，上週六店裡來了5位女學生，一群人前來幫其中一人過生日，慶生點蠟燭的時候到吧檯向他借了打火機，歸還時其中一位女學生偷偷塞了張小紙條，老闆當時猜想，內容可能對改善餐廳的建議，便等到忙完後再打開。

中國火鍋店老闆日前收到女客人留下紙條，讓他直呼暖心。（翻攝自微博）

等到客人都離開、生意也忙完後，好奇的老闆終於打開紙條，看看裏頭到底寫了些什麼，卻讓他大吃一驚。紙條上寫著「老闆您好！您家口味很好，我們是華西（醫學院）的學生，希望您能照顧自己的身體，尤其是心臟方面，面部有黑色可能會是一些內部疾病的反應，早診早治。祝生意興隆！」原來是來自女學生的關心。

老闆隔天馬上到醫院做檢查，所幸檢查結果良好，表示很想像5位女學生親口道謝。後來四川華西醫學院證實，5位女學生確實為該校公衛學院研究生，低調表示這只是件普通的小事，感謝外界關心。


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