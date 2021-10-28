王必勝外遇道歉「絕口不提敏感問題」　網怒：敢DNA對決？

▲王必勝爆出不倫戀，起初否認，隨著事件延燒，昨態度大轉在臉書發文道歉。

圖文／鏡週刊

疫情指揮中心副組長王必勝，被本刊爆料與小15歲護理師不倫戀，疑似對方還替他生下一女，王必勝神隱2天後，昨在臉書發文道歉，並表示會深切檢討改正，但內文隻字為提關鍵問題「小孩」到底是誰的，讓大票網友再怒轟，「敢不敢驗DNA直球對決？」、「承認錯誤不承認關係，是哪招？」引發熱議。

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王必勝在疫情期間多次立功，聲名大噪，不過近日遭本刊爆料與嫩護理師不倫戀，針對事件王必勝昨終於在臉書發文表示，「此事件之諸多誤會和個人錯誤，我已向家人說明清楚，並祈取得諒解。但基於保護當事人隱私，不便再對外多做說明，尚祈見諒。」文末也再次道歉，表示希望能繼續在崗位上貢獻心力。

不過因王必勝起初受本刊訪問時才否認，強調女方是多年好友，女童則是對方與前男友所生，與自己沒有關係，但昨態度大轉，竟在臉書發道歉文，但正篇文章未澄清小孩關鍵問題，讓不少網友質疑，「如果沒有，為何不義正嚴詞否認呢？」、「承認錯誤不承認關係，是那招」、「不敢驗DNA讓大家閉嘴就是有鬼」、「道歉不認錯，為了官位讓小孩沒有爸爸」、「有說和沒說一樣」。

不過也有網友護航，認為應聚焦在王必勝防疫有功，「我管他交幾個，防疫做好最重要」「他不是政務官，不需讓社會大眾檢視他的私生活」「他沒要參選什麼，那是他個人行為，沒必要無限發大追著打吧」。



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