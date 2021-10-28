22歲女兒陷販毒風波！議員哽咽坦承「有疏失」：全力配合調查

▲▼南投縣議員史雪燕女兒捲入販毒風波，下午召開記者會說明。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

新北市警方日前跨區在台中市查獲販毒案，傳出涉案的其中一名女子為南投縣議員史雪燕之女，令外界譁然。針對這起事件，史雪燕與女兒28日下午3時在律師的陪同下，召開記者會說明，史哽咽表示，自己對於女兒的交友狀況確實「有疏失」，將全力配合檢警調查，也希望能早日還女兒一個公道。

史雪燕在記者會上表示，28日上午接獲消息也滿震驚的，透露女兒一直都住在外面，由於先生去年罹患癌症，她忙於跑醫院、照顧先生，丈夫才剛過世不到2個月，她對於小孩的交友狀況有所忽略，是她的疏忽，但據她跟小孩聯絡、與相關單位了解，報導稱女兒販毒「與事實是不符的」。

史雪燕女兒也提出4點聲明，為交友不慎造成媽媽的困擾，對媽媽感到歉疚，又影響社會觀感而道歉，她澄清，自己並沒有亮出議員助理的名片，名片是警方搜包包時看到的，自己也只是搭乘黃男的車去買晚餐，對車內違禁品一無所知，否認交易毒品。

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史雪燕則表示，自己身分特殊，是從對岸嫁過來的，當初接到遞補上縣議員的訊息時，內心就隱隱約約感覺，未來不知道會發生什麼事情，「今天我作為台灣的媳婦，想為地方努力服務，不知道為什麼會有這麼多的事情這樣來汙名、捏造事實。」

史雪燕認為，「我身分敏感，不希望選舉圈子裡面的人，因為我個人身份的問題，對我小孩子去做這些不明事實的捏造，讓她這麼年輕，才22歲就名譽掃地」。她也承諾，將全力配合檢警的調查，希望能還小孩一個公道。

史雪燕話鋒一轉，「當然對小孩的教育，我承認有疏失，因為之前先生生病，有很長一段時間都在醫院出入，沒有辦法顧慮到小孩子外面交友的狀況，相信孩子今天內心也大受打擊，不希望自己的身分就要遭受到這樣的抹黑、打壓，今天要回歸真相，未來將會持續檢討、除了工作也會花更多時間來關心孩子，也要跟社會大眾道歉，謝謝大家的關心。」