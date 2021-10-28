　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

22歲女兒陷販毒風波！議員哽咽坦承「有疏失」：全力配合調查

▲▼南投縣議員史雪燕女兒捲入販毒風波，下午召開記者會說明。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲▼南投縣議員史雪燕女兒捲入販毒風波，下午召開記者會說明。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

新北市警方日前跨區在台中市查獲販毒案，傳出涉案的其中一名女子為南投縣議員史雪燕之女，令外界譁然。針對這起事件，史雪燕與女兒28日下午3時在律師的陪同下，召開記者會說明，史哽咽表示，自己對於女兒的交友狀況確實「有疏失」，將全力配合檢警調查，也希望能早日還女兒一個公道。

史雪燕在記者會上表示，28日上午接獲消息也滿震驚的，透露女兒一直都住在外面，由於先生去年罹患癌症，她忙於跑醫院、照顧先生，丈夫才剛過世不到2個月，她對於小孩的交友狀況有所忽略，是她的疏忽，但據她跟小孩聯絡、與相關單位了解，報導稱女兒販毒「與事實是不符的」。

史雪燕女兒也提出4點聲明，為交友不慎造成媽媽的困擾，對媽媽感到歉疚，又影響社會觀感而道歉，她澄清，自己並沒有亮出議員助理的名片，名片是警方搜包包時看到的，自己也只是搭乘黃男的車去買晚餐，對車內違禁品一無所知，否認交易毒品。

【相關新聞】

議員千金陷販毒風波喊「對不起媽媽」！4點聲明駁斥：只是買晚餐

▲▼南投縣議員史雪燕女兒捲入販毒風波，下午召開記者會說明。（圖／記者白珈陽攝，下同）

史雪燕則表示，自己身分特殊，是從對岸嫁過來的，當初接到遞補上縣議員的訊息時，內心就隱隱約約感覺，未來不知道會發生什麼事情，「今天我作為台灣的媳婦，想為地方努力服務，不知道為什麼會有這麼多的事情這樣來汙名、捏造事實。」

史雪燕認為，「我身分敏感，不希望選舉圈子裡面的人，因為我個人身份的問題，對我小孩子去做這些不明事實的捏造，讓她這麼年輕，才22歲就名譽掃地」。她也承諾，將全力配合檢警的調查，希望能還小孩一個公道。

史雪燕話鋒一轉，「當然對小孩的教育，我承認有疏失，因為之前先生生病，有很長一段時間都在醫院出入，沒有辦法顧慮到小孩子外面交友的狀況，相信孩子今天內心也大受打擊，不希望自己的身分就要遭受到這樣的抹黑、打壓，今天要回歸真相，未來將會持續檢討、除了工作也會花更多時間來關心孩子，也要跟社會大眾道歉，謝謝大家的關心。」

ET快訊
台灣千檔基金績效出爐！「這四檔」報酬飆逾6成　最強是它
議員千金被逮低聲說「我懷孕了」　無保請回男友6萬交保
「最強女醫師」出戰台中立委補選！　市黨部證實了
快訊／中選會通過陳柏惟罷免　中二選區立委補選明年1月9日舉行
11／2起口罩鬆綁一次看懂！室內外運動免戴　KTV、電影院可
「籃球女孩」長大變女神！4歲下半身壓爛　21年後現況驚艷
快訊／這地方宣布每人普發500元！　20萬人可領
丈夫就在旁！　人妻夜市買章魚燒「美尻遭抓捏」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉毒被逮低聲說「我懷孕了」　議員千金無保請回男友6萬交保

高雄恐怖托嬰中心再爆黑歷史　家長怒控小朋友被「頭下腳上抱」

恐嚇女友遭拘提　他踹壞拘留室水龍頭洩憤判拘50天

快訊／台61線拖板車交流道撞護欄　車頭斷裂噴出恐怖畫面曝

高樓救災再添利器　台中消防局獲補助50米雲梯車

批男友前妻「露鮑勾男人」！網紅認罪求輕判　見媒體情緒暴走

人妻買章魚燒「美尻遭抓捏」…丈夫就在旁！色伯嗆：又沒多漂亮

金錢豹封關半年摩拳擦掌迎解禁　老司機開心：帶著黃卡喝酒去

誘弱女看色情片猥褻被判刑　惡男逃10年不和解

家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

涉毒被逮低聲說「我懷孕了」　議員千金無保請回男友6萬交保

高雄恐怖托嬰中心再爆黑歷史　家長怒控小朋友被「頭下腳上抱」

恐嚇女友遭拘提　他踹壞拘留室水龍頭洩憤判拘50天

快訊／台61線拖板車交流道撞護欄　車頭斷裂噴出恐怖畫面曝

高樓救災再添利器　台中消防局獲補助50米雲梯車

批男友前妻「露鮑勾男人」！網紅認罪求輕判　見媒體情緒暴走

人妻買章魚燒「美尻遭抓捏」…丈夫就在旁！色伯嗆：又沒多漂亮

金錢豹封關半年摩拳擦掌迎解禁　老司機開心：帶著黃卡喝酒去

誘弱女看色情片猥褻被判刑　惡男逃10年不和解

家人不關心我...妙齡女深夜爬橋雙腳懸空　警耐心安撫趁機拉回

好市多也會踩雷！鄉民票選「4款食物」絕不會回購：吃得好痛苦QQ

Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

小秋田犬出去玩「開心→翻白眼」拒下車　鄙視眼神笑翻8萬人

搶賺通膨財！油價走升美國高收益債市樂

理財周刊／升息再等等

丟下水果攤不顧！毛店長「跑去看市場阿姨吃麵」　認真背影網笑噴

3歲童「乖乖吃完吐司邊」求表揚　麵包店一通電話讓媽好感動

筆記！2022武陵農場櫻花季2／12登場　散客、團客開放預約日曝光

天使紅蝦過譽？老饕揭「2高級海鮮」更不值　曝NG口感：根本噱頭

男星包場「捧大鑽戒」下跪求婚！　米可白感動噴淚：真的有愛

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

C300哥抓到了！撞外送員逃逸　21歲屁孩車主坦承犯行被送辦

低收嬤拾荒賺10元撿發票　女大生報案：停車場壞蛋

特斯拉跳樓腰斬300萬　車主被當盤子怒告結局曝

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

粉絲團要賣了！鄧佳華何去何從？連千毅說出下一步

即／高雄托嬰中心爆虐嬰！7幼兒受害

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

騎新車到彰化139縣道兜風　30天收16張罰單

更多熱門

相關新聞

議員千金疑涉毒喊「對不起媽媽」！4點聲明駁販毒

議員千金疑涉毒喊「對不起媽媽」！4點聲明駁販毒

新北市警方日前跨區在台中市逮捕一對毒鴛鴦，其中女毒販遭逮時，先是亮出「議員助理」的名片，又搬出媽媽是「南投縣議員史雪燕」當靠山，讓警方相當訝異。針對這起事件，史雪燕與其女兒於28日下午3時召開記者會說明。

議員女兒成毒販！史雪燕將開記者會說明

議員女兒成毒販！史雪燕將開記者會說明

控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「請保母照顧」原因

控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「請保母照顧」原因

販毒情侶檔遭逮　藥腳供特徵：最萌身高差

販毒情侶檔遭逮　藥腳供特徵：最萌身高差

13歲女淪獸父洩慾工具　她淚求法官：爸爸關起來

13歲女淪獸父洩慾工具　她淚求法官：爸爸關起來

關鍵字：

史雪燕南投縣議員女兒販毒

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面