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社會 社會焦點 保障人權

女兒涉毒史雪燕議會快閃3分鐘　網嗆：別雙標了，辭一辭吧

記者高堂堯／南投報導

21歲林姓網紅「紋紋」與其男友涉入毒品交易案，於新北市遭警方查獲時，疑似亮出「南投縣議員史雪燕助理」名片，後傳出她就是史雪燕的女兒，母女倆28日聯袂召開記者會向社會大眾致歉，但否認涉毒；史雪燕今天上午出席參加縣議會總質詢，只在議場待了3分鐘，對媒體關切僅表示「謝謝關心」即離去。

▲南投縣議員史雪燕之女涉毒品案，今出席縣議會總質詢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣議員史雪燕之女涉毒品案，今出席縣議會總質詢。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣議會今天持續召開第19屆第6次定期會，排定縣政總質詢，史雪燕於9時24分簽到現身，進入議席後臉色凝重地低頭翻閱手邊資料，不發一語，近3分鐘後就離開議場；依據議會彙整的資料，史雪燕這次定期會並未提案，今天也沒有排定發言時間。

▲南投縣議員史雪燕之女涉毒品案，今出席縣議會總質詢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣議員史雪燕之女涉毒品案，今出席縣議會總質詢。（圖／記者高堂堯翻攝）

史雪燕昨在記者會上表示，女兒一直都在外居住，由於先生去年罹患癌症，她忙於跑醫院、照顧先生，丈夫才剛過世不到2個月，對於小孩的交友狀況有所忽略，是她的疏忽，但據她跟小孩聯絡、與相關單位了解，報導稱女兒販毒「與事實是不符的」。

▲南投縣議員史雪燕之女涉毒品案，今出席縣議會總質詢。（圖／記者高堂堯翻攝）
▲史雪燕之女身材勻稱、膚色白皙，是2.7萬人追蹤的網紅。（圖／截取自林女IG）

▲南投縣議員史雪燕之女涉毒品案，今出席縣議會總質詢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣議員史雪燕女兒捲入販毒風波，母女倆昨下午召開記者會說明。（圖／記者白珈陽攝）

史雪燕的女兒也提出4點聲明，為交友不慎造成媽媽的困擾，對媽媽感到歉疚，又影響社會觀感而道歉，她澄清，自己並沒有亮出議員助理的名片，名片是警方搜包包時看到的，自己也只是搭乘黃男的車去「買晚餐」，對車內違禁品一無所知，否認交易毒品。

史雪燕的臉書個人專頁昨天也PO出記者會影片，至目前為止留言大部分都是支持者的鼓勵：「辛苦了！」「加油！」「鄉親們相信你的清白！」但也有網友嗆道：「為什麼不像你們黨攻擊陳柏惟的標準一樣，退黨啊，雙標喔」「別雙標了，議員辭一辭吧」。
 

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